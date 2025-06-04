Біженці будуть отримувати відмови на в'їзд до Німеччини – Мерц

Мерц наполягає на суворому контролі щодо біженців

Німеччина продовжить відмовляти у в'їзді прохачам притулку, попри рішення адміністративного суду Берліна щодо незаконності такої практики. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на конгресі асоціації німецьких міст і громад. Про це пише «Главком» із посиланням на Tagesschau.

Раніше адміністративний суд Берліна визнав незаконною відмову у в'їзді трьом громадянам Сомалі, які прибули 9 травня 2025 року на поїзді з Польщі та були того ж дня виселені. На думку суду, подібна процедура не може здійснюватись в обхід Дублінського регламенту.

«Ми будемо змушені зберігати контроль на внутрішніх кордонах, поки ситуація на зовнішніх кордонах не покращиться суттєво за допомогою нових європейських правил», – заявив Мерц, коментуючи рішення суду.

При цьому канцлер визнав, що він може звузити простір для дій.

«Ми, зрозуміло, будемо діяти в рамках чинного європейського права. І ми це робитимемо також для того, щоб захистити громадську безпеку та правопорядок у нашій країні, а також уберегти міста та громади від навантаження», – додав він.

Раніше повідомлялося, що поліція Німеччини в рамках реалізації посилення міграційних порядків не пускає в країну біженців, крім тих, що підлягають захисту в рамках особливого статусу вразливих – вагітних, хворих та неповнолітніх без супроводу. Для боротьби з нелегальною міграцією були залучені безпілотники, гелікоптери та тепловізійні камери.

Нагадаємо, адміністративний суд Берліна ухвалив рішення, що мігрантів, які попросили притулок уже на території Німеччини, не можна просто так розвертати на кордоні.