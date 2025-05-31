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Стало відомо, скільки поліцейських перебувають на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Стало відомо, скільки поліцейських перебувають на фронті
Під час війни поліція не набирає чоловіків віком від 25 до 60 років
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні у поліції працюють 73,5 тисячі чоловіків віком із 25 до 60 років

Станом на кінець травня 17 тисяч поліцейських залучено до виконання функцій, пов’язаних із відсіччю збройній агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю голови Національної поліції України Івана Вигівського «Детектор медіа».

«Зараз триває набір у «Лють», а також КОРД, стрілецькі батальйони головних управлінь поліції у регіонах і «Хижак» патрульної поліції. На сьогодні фактична чисельність поліцейських – майже 100 тисяч. А до виконання функцій, пов’язаних із відсіччю збройній агресії, залучено 17 тисяч, тобто майже кожен п’ятий», – пояснив він.

За словами Вигівського, «Лють» другий рік утримує Торецький напрям, разом з іншими бригадами Збройних сил, Нацгвардією.

«Фактично ми у підпорядкуванні військового командування. Ми доносимо, що поліція воює вже кілька років. Поліція на війні. Це факт», – сказав він.

Станом на сьогодні у поліції працюють 73,5 тисячі чоловіків віком із 25 до 60 років.

Окремо очільник Нацполіції поінформував, що вони не можуть поповнювати особовий склад, як військові, мобілізаційним ресурсом і що цей процес відбувається на основі закону «Про Національну поліцію».

«Під час війни ми не набираємо чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо це не стосується бойових підрозділів», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 1193-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт війна поліція військові

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