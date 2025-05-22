На Бучанщині чоловіка затримано за сексуальне насильство над шестирічною дівчинкою

За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі

Напередодні чоловік розпивав алкоголь із батьком дитини

Поліція Київщини повідомила про підозру 27-річному зловмиснику, який скоїв сексуальне насильство щодо малолітньої дівчинки. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

До поліції про подію повідомив батько шестирічної дитини. За даними правоохоронців, 27-річний фігурант розпивав спиртні напої у квартирі свого знайомого. Залишившись на ніч, зловмисник вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно доньки господаря помешкання.

Працівники поліції оперативно затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом насильницьких дій сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині суд призначив 12 років тюрми чоловікові, який зґвалтував свою дев'ятирічну доньку. У суді своєї провини чоловік не визнав. Броварський суд визнав його винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини. Йому призначили 12 років ув’язнення. Окрім цього, інформацію про чоловіка внесли до так званого «реєстру педофілів».