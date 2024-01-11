УПЦ МП досі служить Росії. Новий настоятель Лаври показав докази (фото)

Архімандрит Авраамій заявив, що УПЦ МП своїми діями показує байдужість до захисників

Московська церква в Україні видала цьогорічний православний церковний календар з братією Києво-Печерської лаври в юрисдикції УПЦ МП російською мовою. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

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«Керівництву Московського патріархату начхати на владу, на наших мужніх та новітніх Героїв, що захищають цілісність і суверенітет нашої Держави-України. Вони будуть на весь світ кричати і голосити, що їх «гонять», але аж ніяк не будуть кричати, що від них РПЦ забирає цілі єпархії, бо тож одна церква, а їх патріарх – кровавий Кирил, що благословляє вбивати нас із вами», – написав архімандрит.

Архімандрит Авраамій відреагував на церковний календар написаний російською мовою фото: скріншот

Календар УПЦ МП російською фото: Facebook/Архімандрит Авраамій

Як повідомлялось, Російська православна церква (РПЦ) випустила «Патріарший календар», у якому розмістила фото, зокрема, очільника УПЦ МП Онуфрія та інших архієреїв Московської церкви в Україні.

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Нагадаємо, частина монахів монастиря Московського патріархату, яка критикувала та називала Європу «безбожною», після розірвання угоди із заповідником «Києво-Печерська лавра» виїхала у країни ЄС.

Зазначимо, 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра»

Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, тимчасово виконуючим обов'язки намісника лаври глава Православної церкви України Епіфаній – призначив архімандрита Авраамія. До цього він був членом Духовного собору Києво-Печерської лаври. Однак 29 березня 2023 року він добровільно вийшов зі складу Московської церкви в Україні та закликав братію залишитися у лаврі, але вже у складі ПЦУ.

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До слова, виконувач обов’язків намісника Лаври у складі Православної церкви України архімандрит Авраамій звернувся до українців та спростував дієвість «прокльонів» свого попередника митрополита Павла.

Також УПЦ МП стала на захист своїх митрополитів, звинувачених у роботі на Росію. Зокрема, церква Московського патріархату в Україні вважає, що кримінальні провадження щодо її ієрархів, духовенства та вірян ґрунтуються на «сумнівних доказах».

Як повідомлялося, керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій (Снігірьов) привітав УПЦ з Різдвом та традиційно висловив свою підтримку главі Російської православної церкви (РПЦ) патріарху Кирилу (Володимир Гундяєв).