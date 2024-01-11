«Рідкісне явище». Синоптикиня прокоментувала негоду в столиці

Синоптикиня пояснила, що спровокувало грозу в Києві

Увечері 11 січня в Києві було зафіксовано рідкісне явище – снігову грозу. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

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«У Києві, схоже, була гроза. Взимку вкрай рідко, але буває. Нас якраз проходить атмосферний фронт», – написала синоптикиня.

Вона пояснила, що атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу.

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Таке явище в метеорології називається сніговою грозою, коли замість дощової зливи йде сніг.

«Не варто приплітати до цієї грози забобони, прикмети і народні страшилки. Рідкісне явище, зрозуміло, приваблює подібні речі, але ж ми досвідчені, мудрі, загартовані і довіряємо лише зʼясованим і перевіреним фактам», – додала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що через годину або дві фронт піде далі, небо прояснить, а мороз зміцніє.

Нагадаємо, увечері 11 січня в Києві було чути гучні звуки, схожі на вибухи. Виявилося, що в столиці гроза.

Як повідомлялося, синоптики прогнозували невеликий сніг на Київщині 11 січня.