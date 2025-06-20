Користувачі iOS можуть активувати нагадування в застосунку та дозволити Live Activity в налаштуваннях телефону

У мобільному застосунку Київ Цифровий з’явилася нова функція для вшанування пам’яті загиблих у війні: тепер щоденна хвилина мовчання відображається як таймер просто на екрані смартфона. Про це повідомила команда Київ Цифровий, інформує «Главком».

Зазначається, що користувачі iOS можуть активувати нагадування в застосунку та дозволити Live Activity в налаштуваннях телефону. Щодня о 8:55 надійде сповіщення, а о 9:00 з’явиться зворотний відлік хвилини мовчання.

На Android для отримання інтерактивного нагадування на екрані потрібно дозволити доступ до будильника у системних налаштуваннях і також увімкнути цю функцію в застосунку. Нагадування о 8:55 є опціональним.

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося нове функціональне оновлення про хвилину мовчання фото: Київ цифровий

Крім того, для власників iPhone у Live Activity тепер відображається статус повітряної тривоги чи її відбою навіть на заблокованому екрані.

Нагадаємо, що з 1 квітня у столиці щодня о 9:00 на цифрових білбордах, сітілайтах і в метрополітені транслюється єдине візуальне повідомлення про початок хвилини мовчання. Ініціативу впроваджено відповідно до рішення Координаційної ради з питань меморіалізації подій російсько-української війни та за підтримки Київської міської ради.