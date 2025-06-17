У Дарницькому районі Києва утворилась масштабна вирва після атаки РФ (відео)

На місці прильоту залишилася глибока вирва, навколо знайдено уламки

У Києві внаслідок нічної атаки 17 червня в Дарницькому районі утворилась вирва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-спільноту «Нова Дарниця/New Darnitsa».

На світлинах з місця події зафіксовано масштабну вирву неподалік від житлового будинку, що утворилась після нічного удару дрона-камікадзе типу «шахед». Вирва засипана уламками бетону та гіллям. Поряд видно залишки об’єкта, схожого на частину дрона.

Масштабна вирва у Дарницькому районі Києва, що утворилася після нічної атаки фото: «Нова Дарниця / New Darnitsa» (Facebook)

На місце події прийшли місцеві мешканці, щоб на власні очі побачити наслідки атаки.



На офіційному Telegram-каналі радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка «Правда Геращенко» також оприлюднено відео вирви, що утворилася в Дарницькому районі.

«Вирва від збитої ракети в одному з тихих двориків Києва» – зазначено в підписі до відео.

Як повідомляв «Главком» раніше, внаслідок тієї ж атаки інший безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Дарницькому районі, спричинивши пошкодження з 14 по 18 поверх.

Ще в одному місці району після удару виникла масштабна пожежа. Для її ліквідації рятувальники застосували гелікоптер.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія завдала масованої атаки по Києву, використовуючи дрони типу «шахед» та ракети. У результаті є постраждалі, а також значні пошкодження інфраструктури столиці. Відомо про 14 загиблих та 40 поранених.

Також «Главком» інформував, що через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Крім того, «Главком» писав, що від нічних обстрілів постраждала і Одеса. Відомо про 13 постраждалих. Пізніше під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки.