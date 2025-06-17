У Дарницькому районі Києва утворилась масштабна вирва після атаки РФ (відео)
На місці прильоту залишилася глибока вирва, навколо знайдено уламки
У Києві внаслідок нічної атаки 17 червня в Дарницькому районі утворилась вирва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-спільноту «Нова Дарниця/New Darnitsa».
На світлинах з місця події зафіксовано масштабну вирву неподалік від житлового будинку, що утворилась після нічного удару дрона-камікадзе типу «шахед». Вирва засипана уламками бетону та гіллям. Поряд видно залишки об’єкта, схожого на частину дрона.
На місце події прийшли місцеві мешканці, щоб на власні очі побачити наслідки атаки.
На офіційному Telegram-каналі радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка «Правда Геращенко» також оприлюднено відео вирви, що утворилася в Дарницькому районі.
«Вирва від збитої ракети в одному з тихих двориків Києва» – зазначено в підписі до відео.
Як повідомляв «Главком» раніше, внаслідок тієї ж атаки інший безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Дарницькому районі, спричинивши пошкодження з 14 по 18 поверх.
Ще в одному місці району після удару виникла масштабна пожежа. Для її ліквідації рятувальники застосували гелікоптер.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія завдала масованої атаки по Києву, використовуючи дрони типу «шахед» та ракети. У результаті є постраждалі, а також значні пошкодження інфраструктури столиці. Відомо про 14 загиблих та 40 поранених.
Також «Главком» інформував, що через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.
Крім того, «Главком» писав, що від нічних обстрілів постраждала і Одеса. Відомо про 13 постраждалих. Пізніше під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки.
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