Жінку, яка кочергою забила до смерті свого брата, взяли під варту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Вінниччині сталася сімейна драма

Жителька Тиврівського району за вбивство брата відповідатиме у суді. Їй призначено запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Досудовим розслідуванням установлено, що 43-річна жінка мешкала в одній оселі з 58-річним рідним братом. Не працювали, вели аморальний спосіб життя. Під час чергового вживання алкогольних напоїв, між ними виник спір. Жінка, діючи умисно, усвідомлюючи, що посягає на життя іншої особи та бажаючи цього, нанесла братові металевою кочергою удари в грудну клітину, а також по верхнім та нижнім кінцівкам, чим спричинила потерпілому тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці події.

Під час досудового розслідування, за принципової позиції Жмеринської місцевої прокуратури, щодо обвинуваченої обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення застави.