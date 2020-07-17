Бойовики передали з окупованої території «неідентифіковане тіло»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло буде доставлено до Красногорівської лікарні, де буде проведено ДНК-ідентифікацію

Зараз немає підтверджень того, що тіло належить військовому медику

Російські гібридні війська передали українським військовим тіло неідентифікованої людини, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, передачі домоглася українська сторона Спільного центру контролю та координації.

«Після нелегких перемовин УС СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті були досягнуто домовленість – на КПВВ «Мар’їнка» на підконтрольну Уряду України територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає», – зазначають у штабі.

В штабі додають, що зараз тіло перевозять до місця проведення експертизи ДНК.

Сьогодні Україна попрощалася з воїном, який загинув під час провокації російських найманців. Днями українська сторона отримала від російських бойовиків тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який першим загинув у районі Зайцевого 13 липня.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Згодом стало відомо, що загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Він мешкав у Білій Церкві Київської області, але родом він з Білорусі. Мав громадянство Естонії.

16 липня МЗС Естонії підтвердило загибель свого громадянина на Донбасі.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про країну-агресора. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.

Держсекретар США відреагував на вбивство військового медика на Донбасі. Майк Помпео зазначив, що українці під час війни на Донбасі гинуть у боротьбі за демократію.