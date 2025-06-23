Удари по Києву: з'явилися деталі про атаку
Внаслідок атаки є пошкодження у трьох районах столиці
У ніч на 23 червня російська окупаційна армія атакувала Київ «шахедами» та ракетами. Мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки ворожих ударів, повідомляє «Главком».
За інформацією Кличка, внаслідок атаки є пошкодження у трьох районах столиці:
- У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на двоповерховий житловий будинок. Загоряння та потерпілих немає.
- У Соломʼянському районі зафіксовані займання в приватному секторі та в нежитловій будівлі. Також падіння уламків біля житлового будинку. Медики госпіталізували двох постраждалих, надали допомогу та далі вони потребують амбулаторного лікування.
- У Святошинському районі пошкоджене скління вікна в одній із квартир багатоповерхівки. Також на Святошино уламки БпЛА впали на відкритій території стадіону. Пожежі та потерпілих немає.
Раніше ми писали, що у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.
Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.
За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
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