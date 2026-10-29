Головна Київ Новини
search button user button menu button

Україна та Греція відреставрують унікальний пам’ятник XIX ст. у Києво-Печерській лаврі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Греція відреставрують унікальний пам’ятник XIX ст. у Києво-Печерській лаврі
Мармуровий пам’ятник, присвячений князю Костянтину Іпсіланті
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Пам’ятник, встановлений 1818 року, є зразком меморіальної скульптури початку XIX століття 

Мармуровий пам’ятник князю Костянтину Іпсіланті, встановлений у 1818 році у Києві, планують відреставрувати та повернути до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», інформує «Главком».

Реалізація проєкту почалася з підписання меморандуму

Для реалізації проєкту заповідник підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом, реставраційним центром і представниками грецької громади України.

Підписання Меморандуму про співпрацю і партнерство.
Підписання Меморандуму про співпрацю і партнерство.
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Повідомляється, що до проєкту долучилися Благодійна організація «Фонд Бумбураса», Федерація грецьких товариств України та Національний науково-дослідний реставраційний центр України.

На зустрічі розповіли про постать Костянтина Іпсіланті
На зустрічі розповіли про постать Костянтина Іпсіланті
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Заповідник координуватиме дослідження пам’ятника, підготовку необхідної документації та його повернення до собору. Фахівці реставраційного центру працюватимуть над відновленням скульптурних елементів. Фонд Бумбураса сприятиме залученню фінансування й матеріалів, а Федерація грецьких товариств України популяризуватиме історію пам’ятки та залучатиме до проєкту грецьку громаду.

Хто такий Костянтин Іпсіланті

Костянтин Іпсіланті (1760-1816) походив із відомого грецького роду, був державним діячем і господарем Молдови та Валахії, а також брав активну участь у грецькому національно-визвольному русі.

Останні роки життя він провів у Києві, де й був похований. Пам’ятник, встановлений у 1818 році, є зразком меморіальної скульптури початку XIX століття та свідченням історичних і культурних зв’язків між Україною та Грецією.

Меморандум про співпрацю підписали напередодні Дня Охі – національного свята Греції. Як зазначили в заповіднику, спільний проєкт має на меті зберегти історичну пам’ятку та повернути її до Успенського собору, з яким вона пов’язана історично.

Нагадаємо, хрест із Башти Івана Кущника, який збив російський безпілотник під час масованої атаки на Києво-Печерську лавру 15 червня, став одним із головних символічних експонатів Конференції з питань відновлення України (URC2026) у польському Гданську. Понівечену святиню представили біля головної сцени виставкового центру Amderexpo.

Читайте також:

Теги: пам'ятник Києво-Печерська лавра Київ реставрація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анастасія Оруджова показала своє «місце сили» у Києві
Зірка «Кварталу 95» висміяла скляні зупинки у Києві (відео)
12 жовтня, 14:40
Відключення світла зупинили електротранспорт у частині столиці
Екстрені відключення зупинили електротранспорт у двох районах Києва
30 вересня, 18:48
Ілона Гвоздьова: «Це мій другий день народження»
«Моє тіло завмерло». Ілона Гвоздьова опинилася під атакою дронів дорогою на роботу
14 жовтня, 11:35
Київ та область накриє густий туман
Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду
17 жовтня, 13:25
Єпископ Авраамій з батьком, протоієреєм Михаїлом Лотишем
Намісник Києво-Печерської лаври повідомив про втрату батька
21 жовтня, 18:00
Під час тривалих повітряних тривог станції метрополітену використовують як укриття
У Києві змінено рух поїздів червоною лінією метро
22 жовтня, 17:56
Мер Києва відвідав зруйновану російськими терористами станцію метро «Чернігівська»
Кличко зробив фотосесію на руїнах станції метро «Чернігівська»
19 жовтня, 17:18
Масована атака на Київ: поліція уточнила дані про загиблого та поранених
Масована атака на Київ: поліція уточнила дані про загиблого та поранених
22 жовтня, 12:20
Наслідки російської атаки на Київ
Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 15 людей (оновлено)
27 жовтня, 08:20

Новини

У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала 28 хвилин
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала 28 хвилин
Україна та Греція відреставрують унікальний пам’ятник XIX ст. у Києво-Печерській лаврі
Україна та Греція відреставрують унікальний пам’ятник XIX ст. у Києво-Печерській лаврі
Екстрені відключення світла запроваджено у кількох районах Києва та області
Екстрені відключення світла запроваджено у кількох районах Києва та області
У Голосіївському районі комунальники демонтували незаконну прибудову закладу (фото)
У Голосіївському районі комунальники демонтували незаконну прибудову закладу (фото)
Наркотики у кормі для тварин: викрито двох торгівців з товаром на понад 10,5 млн грн
Наркотики у кормі для тварин: викрито двох торгівців з товаром на понад 10,5 млн грн
Якість повітря у Києві 29 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 29 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
113K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua