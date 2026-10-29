Україна та Греція відреставрують унікальний пам’ятник XIX ст. у Києво-Печерській лаврі

Пам’ятник, встановлений 1818 року, є зразком меморіальної скульптури початку XIX століття

Мармуровий пам’ятник князю Костянтину Іпсіланті, встановлений у 1818 році у Києві, планують відреставрувати та повернути до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», інформує «Главком».

Реалізація проєкту почалася з підписання меморандуму

Для реалізації проєкту заповідник підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом, реставраційним центром і представниками грецької громади України.

Підписання Меморандуму про співпрацю і партнерство. фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Повідомляється, що до проєкту долучилися Благодійна організація «Фонд Бумбураса», Федерація грецьких товариств України та Національний науково-дослідний реставраційний центр України.

На зустрічі розповіли про постать Костянтина Іпсіланті фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Заповідник координуватиме дослідження пам’ятника, підготовку необхідної документації та його повернення до собору. Фахівці реставраційного центру працюватимуть над відновленням скульптурних елементів. Фонд Бумбураса сприятиме залученню фінансування й матеріалів, а Федерація грецьких товариств України популяризуватиме історію пам’ятки та залучатиме до проєкту грецьку громаду.

Хто такий Костянтин Іпсіланті

Костянтин Іпсіланті (1760-1816) походив із відомого грецького роду, був державним діячем і господарем Молдови та Валахії, а також брав активну участь у грецькому національно-визвольному русі.

Останні роки життя він провів у Києві, де й був похований. Пам’ятник, встановлений у 1818 році, є зразком меморіальної скульптури початку XIX століття та свідченням історичних і культурних зв’язків між Україною та Грецією.

Меморандум про співпрацю підписали напередодні Дня Охі – національного свята Греції. Як зазначили в заповіднику, спільний проєкт має на меті зберегти історичну пам’ятку та повернути її до Успенського собору, з яким вона пов’язана історично.

Нагадаємо, хрест із Башти Івана Кущника, який збив російський безпілотник під час масованої атаки на Києво-Печерську лавру 15 червня, став одним із головних символічних експонатів Конференції з питань відновлення України (URC2026) у польському Гданську. Понівечену святиню представили біля головної сцени виставкового центру Amderexpo.