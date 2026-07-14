Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви
Після розірвання договору з УПЦ МП у Лаврі відкрили Дальні печери
фото: mincult.gov.ua

Перші два місяці відвідати підземний комплекс зможуть лише паломники, а згодом доступ відкриють для всіх охочих

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» після трирічної перерви офіційно відкрили Дальні (Феодосієві) печери. Наразі підземний комплекс працює у тестовому режимі, а першими його відвідувачами стануть віряни та паломники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство культури України.

Урочисте відкриття відбулося 14 липня. Захід розпочався з молебню за Україну, який очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. На першому етапі доступ до Дальніх печер буде обмеженим. До 15 серпня паломники зможуть відвідувати комплекс щоп'ятниці та щонеділі з 09:00 до 12:00.

Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви фото 1
фото: mincult.gov.ua

Із 16 серпня заповідник запровадить новий графік роботи. У першій половині дня печери прийматимуть паломників, а після технічної перерви відкриватимуться для екскурсійних груп. Одночасно всередину допускатимуть не більше 12 осіб. Потрапити до комплексу можна буде за попереднім записом або в порядку живої черги.

Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви фото 2
фото: mincult.gov.ua

Міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що відкриття Дальніх печер стало продовженням системної роботи з повернення українцям доступу до святинь Києво-Печерської лаври.

«Повертаємо українцям доступ до обох печерних комплексів Києво-Печерської лаври. У лютому відкрили Ближні печери, а сьогодні ми відкриваємо Дальні печери для всіх вірян. Це свідчить про те, що наша робота є системною. Дуже важливо, щоб українська молитва звучала тут, для українських вірян, щоб люди відчували себе частиною української культурної, духовної та державної традиції», – заявила вона.

Дальні та Ближні печери утворюють єдиний підземний ансамбль, із якого в XI столітті розпочалася історія Києво-Печерського монастиря. Загальна довжина підземних ходів Дальніх печер становить 293 метри. Тут зберігаються мощі 51 святого, зокрема преподобного Феодосія – одного із засновників обителі.

Доступ до комплексу залишався закритим протягом трьох років через судові спори між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). У березні 2023 року заповідник розірвав договір користування Нижньою лаврою з УПЦ МП, а вже в серпні Господарський суд Києва підтвердив законність цього рішення. У лютому 2026 року для відвідувачів уже відкрили Ближні печери.

Крім того, у межах підготовки до відзначення 1000-річчя Києво-Печерської лаври на Соборній площі освятили пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі. Саме за його кошти наприкінці XVII – на початку XVIII століття було збудовано оборонні мури заповідника, церкву Всіх Святих та відновлено низку інших споруд.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили комбінований удар по Києву балістичними та крилатими ракетами. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври, де виникла масштабна пожежа.

Читайте також:

Теги: суд Києво-Печерська лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожого удару по Києву 15 червня 2026 року
Після російського удару по Успенському собору є ризик обвалу – директор заповідника (фото)
15 червня, 11:01
Наслідки ворожої атаки по Києво-Печерській лаврі
«Там наша святиня, Путін не дасть наказ»: мережа нагадала цинічну брехню Симоньян про Лавру (відео)
15 червня, 11:50
Успенський собор постраждав найбільше серед усіх об'єктів Києво-Печерської лаври
Китай відреагував на російський удар по Лаврі
15 червня, 12:16
Найсильнішого удару зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор
«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври
15 червня, 12:43
Ворог здійснив прицільний удар по святинях
Удар по Києву у день відкриття переговорів з Євросоюзом не був випадковим – єврокомісарка
15 червня, 12:32
Екснамісник Лаври закликав монахів УПЦ МП не залишати монастир
Екснамісник Лаври Павло заявив, що святиню «зруйнував диявол»
16 червня, 09:27
Пошкоджений внаслідок атаки РФ 15 червня Свято-Успенський собор
Папа Римський зробив заяву про війну в Україні після удару по Лаврі
17 червня, 19:23
Заяву Міністерство закордонних справ оприлюднило після українсько-японських перемовин
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
1 липня, 14:58
Для участі у толоці на території Лаври є дві обов'язкові умови
Толока у Києво-Печерській лаврі: як стати волонтером та які умови участі
3 липня, 16:15

Події в Україні

Сили оборони відкинули окупантів поблизу чотирьох сіл
Сили оборони відкинули окупантів поблизу чотирьох сіл
Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви
Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви
Агенти, які фотографували наслідки удару «Орєшніка» по Львову, підуть під суд
Агенти, які фотографували наслідки удару «Орєшніка» по Львову, підуть під суд
Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ, танкерів і логістичних об'єктів РФ
Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ, танкерів і логістичних об'єктів РФ
Рада вдвадцяте продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Рада вдвадцяте продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Українські дрони уразили 11 суден тіньового флоту РФ за ніч в Азовському морі (відео)
Українські дрони уразили 11 суден тіньового флоту РФ за ніч в Азовському морі (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
154K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
50K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua