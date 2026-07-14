Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви

Перші два місяці відвідати підземний комплекс зможуть лише паломники, а згодом доступ відкриють для всіх охочих

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» після трирічної перерви офіційно відкрили Дальні (Феодосієві) печери. Наразі підземний комплекс працює у тестовому режимі, а першими його відвідувачами стануть віряни та паломники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство культури України.

Урочисте відкриття відбулося 14 липня. Захід розпочався з молебню за Україну, який очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. На першому етапі доступ до Дальніх печер буде обмеженим. До 15 серпня паломники зможуть відвідувати комплекс щоп'ятниці та щонеділі з 09:00 до 12:00.

Із 16 серпня заповідник запровадить новий графік роботи. У першій половині дня печери прийматимуть паломників, а після технічної перерви відкриватимуться для екскурсійних груп. Одночасно всередину допускатимуть не більше 12 осіб. Потрапити до комплексу можна буде за попереднім записом або в порядку живої черги.

Міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що відкриття Дальніх печер стало продовженням системної роботи з повернення українцям доступу до святинь Києво-Печерської лаври.

«Повертаємо українцям доступ до обох печерних комплексів Києво-Печерської лаври. У лютому відкрили Ближні печери, а сьогодні ми відкриваємо Дальні печери для всіх вірян. Це свідчить про те, що наша робота є системною. Дуже важливо, щоб українська молитва звучала тут, для українських вірян, щоб люди відчували себе частиною української культурної, духовної та державної традиції», – заявила вона.

Дальні та Ближні печери утворюють єдиний підземний ансамбль, із якого в XI столітті розпочалася історія Києво-Печерського монастиря. Загальна довжина підземних ходів Дальніх печер становить 293 метри. Тут зберігаються мощі 51 святого, зокрема преподобного Феодосія – одного із засновників обителі.

Доступ до комплексу залишався закритим протягом трьох років через судові спори між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). У березні 2023 року заповідник розірвав договір користування Нижньою лаврою з УПЦ МП, а вже в серпні Господарський суд Києва підтвердив законність цього рішення. У лютому 2026 року для відвідувачів уже відкрили Ближні печери.

Крім того, у межах підготовки до відзначення 1000-річчя Києво-Печерської лаври на Соборній площі освятили пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі. Саме за його кошти наприкінці XVII – на початку XVIII століття було збудовано оборонні мури заповідника, церкву Всіх Святих та відновлено низку інших споруд.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили комбінований удар по Києву балістичними та крилатими ракетами. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври, де виникла масштабна пожежа.