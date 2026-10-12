Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірка «Кварталу 95» висміяла скляні зупинки у Києві (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Анастасія Оруджова показала своє «місце сили» у Києві
фото: кадри з відео

Кияни підтримали хвилю гумору про скляні зупинки громадського транспорту

Українська гумористка та колишня акторка «Кварталу 95» Анастасія Оруджова записала відео про скляні зупинки у Києві на тлі постійних обстрілів, яких зазнає столиця. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис гумористки в Instagram.

Анастасія Оруджова записала відео про скляні зупинки у Києві 

Анастасія Оруджова з іронією назвала скляні зупинки своїм «місцем сили». «Коли немає світла й води, я їду у своє місце сили», – зазначила авторка відео. У відео акторка раділа поруч із зупинкою, боксувала, обіймала її та навіть зізнавалася їй у коханні.

Зокрема, у кадрі можна побачити одну зі скляних зупинок, яка розташована неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших будівель, які понівечило внаслідок російських атак на Київ.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Своє іронічне відео Оруджова доповнила ще одним висловом. «Дякую, скляні зупинки! Піду подивлюся на бруківку», – додала вона.

Реакція киян на гумор зірки «Кварталу»

У коментарях українці оцінили гумор артистки та висловили своє ставлення до рішення встановити скляні зупинки у столиці. Кияни також залишили коментарі та з гумором прокоментували доцільність та небезпеку скляних зупинок під час постійних обстрілів.

  • «Замість тисячі слів».
  • «Це так добре, що аж незручно».
  • «З боксуванням – в яблучко)».
  • «Зупинка, в якій можна переосмислити все своє життя, поки чекаєш тролейбус під час тривоги».
  • «Смішно і сумно».
  • «Спочатку не зрозуміла... А потім як зрозуміла».
  • «Щоб не плакати, ми сміялись».
  • «Це просто треш ці зупинки».
  • «У парк, де кладуть доріжки. Прям дивлюсь і відчуваю, як сили прибувають».
Анастасія Оруджова з іронією назвала скляні зупинки своїм «місцем сили»
Анастасія Оруджова з іронією назвала скляні зупинки своїм «місцем сили»
фото: кадри з відео

Також кияни розповіли про свої улюблені «місця сили» у столиці:

  • «На Лук'янівці?)»
  • «А мені та (зупинка), що на Лук'янівці, подобається».
  • «Ще в список додати парк «Наталка», але з лівого берега хіба по фотках набратись «сили».

Що відомо про скляні зупинки громадського транспорту в столиці

Зірка «Кварталу 95» висміяла скляні зупинки у Києві (відео) фото 1
фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Кореспондент «Главкома» повідомляв, що у Шевченківському районі Києва на вулиці Глибочицькій було встановлено дві нові зупинки громадського транспорту з повністю скляними стінками та дахом.

Зрештою таке рішення комунальних служб викликало обурення серед киян, адже крихкі павільйони змонтували в зоні, яка вже п'ять років регулярно зазнає російських обстрілів. Місцеві жителі та урбаністи критикують появу скляних конструкцій у цьому мікрорайоні, називаючи рішення міських служб нелогічним та небезпечним. Лук’янівка та прилеглі вулиці неодноразово потрапляли під ворожі удари.

До слова, «Київпастранс» відреагував на скандал у мережі через нові скляні зупинки громадського транспорту. Там заявили, що скляні зупинкові павільйони на вул. Глибочицькій у районі Лук’янівки встановили ще в березні 2025 року.

Читайте також:

Теги: акторка Квартал 95 Київ зупинка столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителям Києва варто ощадливо використовувати електроенергію
У Києві та області екстрені відключення світла скасовано
9 жовтня, 11:40
Джузеппе Каво Драгоне очолив делегацію Військового комітету НАТО, яка прибула до Києва
До Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО
7 жовтня, 13:36
Рятувальники гасять пожежі, що сталися внаслідок атаки російських окупантів на Київщину
На Київщині погіршилося повітря після нічної атаки: перелік міст та поради жителям
7 жовтня, 13:01
Житло Олександра Усика не вперше страждає від дій росіян
Будинок Олександра Усика постраждав під час атаки на Київ (фото)
2 жовтня, 12:14
Новий елемент благоустрою доповнив оновлений простір скверу на Подолі
Символ розвідки: у Києві до Дня захисників і захисниць України відкрито монумент сови
1 жовтня, 16:34
Скористатися укриттями зможуть також люди, які перебувають під час повітряної тривоги поруч із виставковим центром
У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей 
29 вересня, 16:02
Серед двох загиблих унаслідок російської атаки на Київщину був громадянин Азербайджану
Азербайджан відреагував на загибель свого громадянина під час атаки РФ на Київ
28 вересня, 13:33
Повітряна тривога у Києві тривала 33 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 33 хвилини
26 вересня, 00:32
20 вересня в Україні тепло та сухо – антициклон дарує останні погожі вихідні перед дощовим тижнем
В Україні тепла неділя без дощів: погода на 20 вересня 2026 року
20 вересня, 06:00

Шоу-біз

Втік за кордон та змінив стать. Борис Апрель неочікувано зʼявився у новій «Фабриці зірок»
Втік за кордон та змінив стать. Борис Апрель неочікувано зʼявився у новій «Фабриці зірок»
Зірка «Кварталу 95» висміяла скляні зупинки у Києві (відео)
Зірка «Кварталу 95» висміяла скляні зупинки у Києві (відео)
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео)
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео)
Ксенія Мішина пошкодила нове авто за 5 млн грн (фото)
Ксенія Мішина пошкодила нове авто за 5 млн грн (фото)
Горбунов і Осадча посадили своїх синів за крісла суддів «Голосу країни» (фото)
Горбунов і Осадча посадили своїх синів за крісла суддів «Голосу країни» (фото)
«Мені не соромно». Олена Шоптенко відповіла на хейт через третій шлюб
«Мені не соромно». Олена Шоптенко відповіла на хейт через третій шлюб

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
211K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Сьогодні, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua