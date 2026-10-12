Зірка «Кварталу 95» висміяла скляні зупинки у Києві (відео)

Кияни підтримали хвилю гумору про скляні зупинки громадського транспорту

Українська гумористка та колишня акторка «Кварталу 95» Анастасія Оруджова записала відео про скляні зупинки у Києві на тлі постійних обстрілів, яких зазнає столиця. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис гумористки в Instagram.

Анастасія Оруджова записала відео про скляні зупинки у Києві

Анастасія Оруджова з іронією назвала скляні зупинки своїм «місцем сили». «Коли немає світла й води, я їду у своє місце сили», – зазначила авторка відео. У відео акторка раділа поруч із зупинкою, боксувала, обіймала її та навіть зізнавалася їй у коханні.

Зокрема, у кадрі можна побачити одну зі скляних зупинок, яка розташована неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших будівель, які понівечило внаслідок російських атак на Київ.

Своє іронічне відео Оруджова доповнила ще одним висловом. «Дякую, скляні зупинки! Піду подивлюся на бруківку», – додала вона.

Реакція киян на гумор зірки «Кварталу»

У коментарях українці оцінили гумор артистки та висловили своє ставлення до рішення встановити скляні зупинки у столиці. Кияни також залишили коментарі та з гумором прокоментували доцільність та небезпеку скляних зупинок під час постійних обстрілів.

«Замість тисячі слів».

«Це так добре, що аж незручно».

«З боксуванням – в яблучко)».

«Зупинка, в якій можна переосмислити все своє життя, поки чекаєш тролейбус під час тривоги».

«Смішно і сумно».

«Спочатку не зрозуміла... А потім як зрозуміла».

«Щоб не плакати, ми сміялись».

«Це просто треш ці зупинки».

«У парк, де кладуть доріжки. Прям дивлюсь і відчуваю, як сили прибувають».

Анастасія Оруджова з іронією назвала скляні зупинки своїм «місцем сили» фото: кадри з відео

Також кияни розповіли про свої улюблені «місця сили» у столиці:

«На Лук'янівці?)»

«А мені та (зупинка), що на Лук'янівці, подобається».

«Ще в список додати парк «Наталка», але з лівого берега хіба по фотках набратись «сили».

Що відомо про скляні зупинки громадського транспорту в столиці

фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Кореспондент «Главкома» повідомляв, що у Шевченківському районі Києва на вулиці Глибочицькій було встановлено дві нові зупинки громадського транспорту з повністю скляними стінками та дахом.

Зрештою таке рішення комунальних служб викликало обурення серед киян, адже крихкі павільйони змонтували в зоні, яка вже п'ять років регулярно зазнає російських обстрілів. Місцеві жителі та урбаністи критикують появу скляних конструкцій у цьому мікрорайоні, називаючи рішення міських служб нелогічним та небезпечним. Лук’янівка та прилеглі вулиці неодноразово потрапляли під ворожі удари.

До слова, «Київпастранс» відреагував на скандал у мережі через нові скляні зупинки громадського транспорту. Там заявили, що скляні зупинкові павільйони на вул. Глибочицькій у районі Лук’янівки встановили ще в березні 2025 року.