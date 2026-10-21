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Намісник Києво-Печерської лаври повідомив про втрату батька

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Намісник Києво-Печерської лаври повідомив про втрату батька
Єпископ Авраамій з батьком, протоієреєм Михаїлом Лотишем
фото: Єпископ Авраамій/Facebook

Протоієрей Михаїл Лотиш відійшов у вічність

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ Авраамій повідомив про втрату рідної людини. Сьогодні, 21 жовтня, пішов з життя його батько, протоієрей Михаїл Лотиш, пише «Главком».

Єпископ Авраамій згадав про духовні настанови батька, який прищепив йому любов до Бога та навчив долати життєві випробування з вірою. «Тату, сьогодні моє серце сповнене невимовного болю, вдячності та світлої печалі. Важко знайти слова, щоб висловити все те, що живе в душі, коли прощаєшся з найдорожчою людиною, яка подарувала тобі життя, любов і мудрість. Ви так щиро любили Господа! Своєю вірою, молитвою та власним прикладом Ви передали мені найцінніше – любов до нашого Джерела Життя, Господа Вседержителя. Ви навчили мене дивитися на життя крізь призму віри, довіряти Божому Промислу, не втрачати надії та пам’ятати, що за кожним земним випробуванням стоїть Господь, Який ніколи не залишає людину», – зазначив він.

Єпископ Авраамій з батьком, протоієреєм Михаїлом Лотишем у лікарні
Єпископ Авраамій з батьком, протоієреєм Михаїлом Лотишем у лікарні
фото: Єпископ Авраамій/Facebook

Єпископ Авраамій висловив свою вдячність батькові за мудрі поради, підтримку, терпіння та приклад священничого служіння, а також батьківську любов.

Також єпископ попросив у батька пробачення за необережні слова, можливі образи та все, чого не встиг сказати чи зробити за його життя. «Дякую Богові за те, що саме Ви були моїм батьком. За роки, проведені поруч із Вами, за Ваші молитви, за Вашу присутність у моєму житті. Сьогодні я відпускаю Вас у вічність із болем у серці, але з вірою у Воскресіння Христове. Бо для нас, християн, смерть – це не остаточна розлука, а перехід до іншого життя, у якому сподіваємося знову зустрітися у Господі», – зазначив він.

Зазначимо, на початку жовтня Єпископ Авраамій розповідав, що його батько, протоієрей Михаїл боровся зі складною хворобою. На початку місяця лікарям вдалося стабілізувати стан чоловіка, однак його чекав довгий шлях реабілітації та лікування. 

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Теги: Києво-Печерська лавра батько смерть хвороба

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