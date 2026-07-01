Хрест із Лаври, збитий російським безпілотником, став експонатом у Гданську

Хрест з Башти Івана Кущника, збитий російським дроном під час атаки на Києво-Печерську лавру

Під час обстрілу хрест врятував надзвичайників, які працювали біля Успенського собору

Хрест із Башти Івана Кущника, який збив російський безпілотник під час масованої атаки на Києво-Печерську лавру 15 червня, став одним із головних символічних експонатів Конференції з питань відновлення України (URC2026) у польському Гданську. Понівечену святиню представили біля головної сцени виставкового центру Amderexpo. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національного заповідника.

Як розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко, під час червневої атаки сталося справжнє диво, адже цей хрест урятував життя людей. Він прийняв на себе удар другого російського дрона, через що безпілотник змінив траєкторію і не влучив у надзвичайників, які в той момент якраз ліквідовували наслідки першого прильоту біля Успенського собору. Примітно, що відреставрований хрест повернули на башту всього за півтора року до цього підступного удару.

Загалом під час російської атаки 15 червня постраждали 19 об’єктів Києво-Печерської лаври. Найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, де масштабна пожежа знищила понад 80% покрівлі. Наразі триває благодійний збір на відновлення заповідника, до якого можуть долучитися всі небайдужі.

Нагадаємо, російські окупанти під час масованого обстрілу Києва свідомо цілили по об'єктах Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Внаслідок влучання спалахнула пожежа в Успенському соборі. За словами генерального директора заповідника Максима Остапенка, масштаби руйнувань на території унікального історико-культурного комплексу є надзвичайно серйозними.

Як повідомлялося, гданська URC-2026 стала найбільшою конференцією з відновлення за масштабом бізнес-співпраці: Україна уклала близько 160 угод на суму понад 10 млрд євро, зокрема пакет із 28 енергетичних угод на понад 1 млрд євро та декларацію про підтримку Фонду транспортного відновлення України за участі Литви, Естонії та Швеції.

До слова, шоста конференція з відновлення України відбудеться у 2027 році в Таллінні – Естонія прийняла естафету від Польщі на церемонії закриття гданської URC-2026.