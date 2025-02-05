DOGE Маска не буде фінансувати ЗМІ, які раніше фінансувались USAID – адміністрація Білого Дому

Серед цих ЗМІ, зокрема, видання Politico

DOGE Маска не буде фінансувати ЗМІ, які раніше фінансувались USAID. Уряд США прийняв рішення про припинення фінансування низки медіаорганізацій, зокрема, видання Politico. Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

DOGE Маска не буде фінансувати ЗМІ, які раніше фінансувались USAID, - прессекретарка Білого Дому Левітт pic.twitter.com/73gMnA0CTc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 5, 2025

Повідомляється, що більше ніж вісім мільйонів доларів із федерального бюджету надійшло на субсидіювання підписок на Politico та інші ЗМІ, що викликало запитання про доцільність таких витрат.

«Ми переглядаємо кожен пункт бюджету, щоб програма відповідала інтересам американських громадян. Якщо гроші платників податків використовуються неефективно, фінансування буде припинене», – додала Левітт.

Ілон Маск, як голова Департаменту ефективності уряду США (DOGE), знижує ключову роль у перегляді державних витрат. Нещодавно він публічно розкритикував Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), назвавши його «злочинною організацією» та закликавши до його ліквідації.

До слова, команда під керівництвом Ілона Маска, яка займається покращенням ефективності держуправління, змогла потрапити до зачиненої кімнати USAID. Вони мали доступ до документів, які раніше були приховані від очей громадськості.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.