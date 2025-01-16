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Ігор Петренко Політолог

100-річне партнерство з Британією. Що дає ця угода Україні?

glavcom.ua
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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Володимир Зеленський підписали Угоду про сторічне партнерство
фото: president.gov.ua

Угода є важливим кроком для посилення партнерства між Україною та Великою Британією

Підписання 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією є знаковою подією у двосторонніх відносинах. Цей візит прем’єр-міністра Великої Британії до Києва та його зустріч із Президентом Зеленським демонструють прагнення обох країн розвивати співпрацю в оборонній, економічній та гуманітарній сферах. Угода має потенціал стати важливим кроком у зміцненні довгострокової підтримки України з боку Великої Британії. У чому ж суть цієї угоди та які слабкі місця вона має?

Що насправді дає ця угода Україні?

По-перше, безпека та оборона: новий акцент на морській співпраці.

Головним аспектом угоди є створення нових рамок для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях. У контексті російської агресії ця ініціатива має стратегічну вагу. Велика Британія має великий досвід у військово-морських операціях, і її підтримка може значно підвищити обороноздатність України. Спільні військові навчання, посилення контролю над морськими коридорами та впровадження нових технологій у морській безпеці сприятимуть не лише обороні, а й забезпеченню стабільності у регіоні. Британські фахівці та технічне забезпечення можуть допомогти нейтралізувати морську блокаду, яку часто використовує Росія як інструмент економічного та політичного тиску.

По-друге, економічна підтримка та реконструкція.

Програма TIGER, яка спрямована на економічне відновлення України, відкриває нові перспективи для малих і середніх підприємств. Українці можуть розраховувати на доступ до фінансових ресурсів для бізнесу, особливо в зеленій економіці, підтримці ветеранів та жінок. Це не лише допоможе подолати наслідки війни, а й зміцнить економічний суверенітет держави. Завдяки TIGER зʼявляться нові робочі місця, що сприятиме відновленню економіки навіть у постраждалих регіонах.

По-третє, технології та наука: інвестиція у майбутнє.

Угода відкриває нові горизонти у наукових дослідженнях, медицині, агротехнологіях, космосі та розробці дронів. Україна, яка вже має значні успіхи у технологіях і IT, отримає змогу співпрацювати з британськими компаніями та науковцями, що може підвищити її інноваційний потенціал.

По-четверте, гуманітарний компонент: медична підтримка, розвиток культурних зв’язків.

Співпраця британських лікарів з українськими госпіталями стане неоціненним внеском у порятунок життів. Наприклад, спеціалізоване лікування пацієнтів з опіками чи бойовими пораненнями дозволить підняти стандарти української медицини на новий рівень. Програми партнерства між школами сприятимуть популяризації української культури та створенню тісних зв’язків між країнами.

По-пʼяте, новий Grain Verification Scheme: гарантія продовольчої безпеки.

Україна, як глобальний постачальник зерна, отримає інструмент для боротьби з крадіжками та незаконним перепродажем врожаю з окупованих територій. Це зміцнить позиції України на міжнародному аграрному ринку, а також сприятиме розвінчанню російської дезінформації.

Як це вплине на війну?

Загалом 100-річне партнерство формалізує зобов’язання Великої Британії підтримувати суверенітет України. Угода підсилює меседж про те, що Захід не збирається йти на компроміс із Росією.

Посилення безпекових компонентів, зокрема морської оборони, ускладнить дії Росії на морі. Угода демонструє Кремлю, що час грає проти нього, адже Україна будує довготривалі стратегічні союзи. Економічна підтримка допоможе Україні краще витримувати тривалий тиск війни.

Поряд з цим багато пунктів Угоди потребуватимуть своєї подальшої деталізації. Зокрема не уточнено, які саме ресурси або технології Велика Британія готова надати для посилення безпеки у Чорному та Азовському морях. Це може залишити питання реалізації на розсуд майбутніх урядів. Немає конкретних часових рамок для впровадження програми TIGER або механізмів контролю за ефективністю використання ресурсів.

Також було б добре визначити чіткий об’єм фінансування. Треба зважати, що зобов’язання Великої Британії залежать від політичного курсу уряду. Угода розрахована на 100 років, але майбутні уряди можуть змінити свої пріоритети, особливо в умовах зміни глобального геополітичного контексту або економічної ситуації. Розширення допомоги Україні може залежати від внутрішньополітичних чинників, таких як суспільна підтримка або економічні виклики у самій Великій Британії.

Варто теж подумати про створення спільного органу, який би займався моніторингом виконання зобов’язань. Тож угода є важливим кроком для посилення партнерства між Україною та Великою Британією, але її реальна ефективність залежатиме від: конкретизації заходів і зобов’язань; гарантій стабільності підтримки у довгостроковій перспективі; створення прозорих механізмів контролю та моніторингу; балансу інтересів обох сторін.

У цілому підписання угоди не є миттєвим розвʼязанням усіх проблем, але це потужний сигнал про стратегічну перспективу України. Велика Британія демонструє, що готова залишатися ключовим партнером Києва не лише на полі бою, але й у відновленні та розбудові держави.

У короткостроковій перспективі угода допоможе Україні у протистоянні російській агресії, а у довгостроковій – сприятиме її інтеграції в західний світ. Таким чином, цей візит – це не просто дипломатичний жест, а підтвердження того, що союзники готові будувати майбутнє разом з Україною.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія військові навчання українці військові технології Велика Британія Україна

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