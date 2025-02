У Конгресі США з'явився законопроєкт про відновлення лендлізу для України

Тексту документа на сайті поки що немає

В американському парламенті Конгресі зареєстрували законопроєкт, яким пропонують відновити механізм лендлізу для України. Про це йдеться на сайті Конгресу.

Офіційно назва законопроєкту звучить як «Надати президенту розширені повноваження для укладання угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей».

Однак тексту документа на сайті поки що немає. Його ініціатор – член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон – пояснював, що його законопроєкт у разі схвалення надасть президенту США Дональду Трампу «гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні».

Нещодавно Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), однак у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

Нагадаємо, закон про лендліз для захисту демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022) було підписано Джо Байденом 9 травня 2022 року. Документ продовжує найкращі традиції програми часів Другої світової війни: те, що використано чи знищено – не оплачується. Власне, якщо Україна вже отримала безоплатну допомогу від Конгресу на суму $54 млрд, то дивно було б очікувати, що президент США вирішить надавати допомогу в кредит.

Перший закон про лендліз (буквально – «позичити і передати у користування», від англ. to lend та to lease) був підписаний президентом США Франкліном Рузвельтом 11 березня 1941 року і називався «Закон для забезпечення оборони Сполучених Штатів» (Act до Promote the Defense of the United States).

До слова, Україна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року.