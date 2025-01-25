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Україна готова транспортувати газ до Європи. Зеленський назвав умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна готова транспортувати газ до Європи. Зеленський назвав умову
Зеленський пропонує транспортувати до Європи газ із Азербайджану
фото з відкритих джерел

Існує можливість експорту до Європи азербайджанського газу через українську газотранспортну систему

Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

Зеленський зазначив, що Україна ніколи не відмовляла в транзиті газу з інших країн, але не з Росії.

«Я сказав: ні, російський газ – продовження контракту не буде! Юридично ми нічого не порушуємо. По моралі, ми абсолютно морально праві. Юридично і морально. І не даємо заробляти росіянам», – сказав Зеленський.

При цьому він розповів про свою зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Давосі, на якій лідери обговорювали можливість експорту до Європи азербайджанського газу.

За словами Зеленського, в Азербайджані видобуток газу «дуже великий» і становить близько 40 млрд кубів, з яких він використовує для власних потреб 14-15 млрд.

«На сьогодні, спроможності експорту [в Азербайджану] 25 млрд кубів. І ми з ним говорили, щоб він міг експортувати. До речі, він експортує у багато країн свій газ. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо дійсно іншим країнам, у тому числі в Східній Європі, потрібен газ, а не потрібен саме російський газ», – наголосив український президент.

Зеленський зауважив, що в України та Азербайджану прекрасні відносини, тому можна досить швидко підписати контракт і налагодити постачання азербайджанського газу і до Словаччини, і до Молдови, і до інших країн Європи.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра.

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Теги: міністр Володимир Зеленський Україна президент погрози

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