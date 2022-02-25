Українська армія заходить у Київ для оборони міста

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У п'ятницю, 25 лютого, Збройні сили України заходять до столиці. Про це повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

«Зараз до міста Київ заходить українська військова техніка для того, щоб стримувати оборону міста», – заявив він.

Також Денисенко попросив не знімати й не публікувати пересування військової техніки ЗСУ.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко поінформував громадян про ситуацію у Києві в умовах російського вторгнення.

«Місто вступило у фазу оборони. Зараз у деяких районах міста чути вистріли та вибухи. Українські військові знищують диверсійні групи росіян. На жаль, ці деякі групи вже проникли до столиці, і ворог хоче поставити на коліна та нас з вами знищити. Всі, хто може захищати місто, повинні приєднуватися і допомагати нашим військовим. Збройні сили сьогодні демонструють героїзм та самопожертву», – підкреслив мер.

Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено.

Як повідомлялося, на Оболоні російські окупанти захопили авто ЗСУ і рухалися до центру столиці.

Відомо, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовували автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги взяли два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗСУ.

Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

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