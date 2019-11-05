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    Україна увійшла в ТОП-10 найпопулярніших авіанапрямків з Ізраїлю

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    Аеропорт Бен-Гуріон&nbsp; - Україна увійшла в ТОП-10 найпопулярніших авіанапрямків з Ізраїлю
    Аеропорт Бен-Гуріон 
    Фото: Равед Арбель

    Українська авіакомпанія стала восьмою у списку найактивніших на ринку Ізраїлю

    Міжнародні авіалінії України потрапили у десятку найактивніших на ізраїльському напрямку. Такі дані публікує видання «Едіот ахронот».

    Так, за останні 10 років в Ізраїлі подвоїлася кількість авіапасажирів, які прибувають до країни, а число ізраїльтян, які вирушають за кордон, збільшилася на 125%.

    Згідно з оцінками, в 2019 році через аеропорт Бен-Гуріон має загалом пройти 24 млн пасажирів, тоді як в 2009 році їх було 11,5 млн. Наголошується, що темпи зростання пасажиропотоку найвищі в світі.

    Значний приріст пасажиропотоку багато в чому пояснюється політикою «Відкрите небо», в рамках якої відбулося істотне збільшення компаній (насамперед - бюджетних), що виконують рейси до Ізраїлю, а також - знизилися ціни на польоти.

    Все це призвело до змін як в списку авіакомпаній, які є лідерами на ізраїльському напрямку, так і найбільш популярних маршрутів.

    У 2010 році лідируюча десятка виглядала так:

    • «Ель-Аль» (Ізраїль)
    • Arkia (Ізраїль)
    • Lufthansa (Німеччина)
    • Sun D'Or (дочірня компанія «Ель-Аль», Ізраїль)
    • United Airlines (США)
    • Delta Air Lines (США)
    • Turkish Airlines (Туреччина)
    • Isrаir (Ізраїль)
    • Alitalia (Італія)
    • SwissAir (Швеція)

    Лідируюча десятка в 2019 році (дані за січень-вересень) виглядає так:

    • «Ель-Аль» (Ізраїль)
    • WizzAir (Угорщина)
    • Turkish Airlines (Туреччина)
    • EasyJet (Великобританія)
    • Arkia (Ізраїль)
    • «Аерофлот» (Росія)
    • Isrаir (Ізраїль)
    • Ukraine International Airlines (МАУ, Україна)
    • United Airlines (США)
    • Ryanair (Ірландія)

    За останні 10 років також відбулися істотні зміни в списку авіакомпаній, що працюють на ізраїльському напрямку, деякі з них або припинили діяльність, або просто зникли, як, наприклад, «Трансаеро», US Airways, Air Berlin, Malev Hungarian Airlines, Spanair та ін.

    Зміни відбулися і в списку найбільш популярних напрямків, що виконуються з аеропорту Бен-Гуріон.

    Лідируюча десятка в 2010 році:

    • США
    • Німеччина
    • Італія
    • Франція
    • Англія
    • Росія
    • Іспанія
    • Туреччина
    • Греція
    • Швейцарія

    Лідируюча десятка в 2019 році:

    • Туреччина
    • США
    • Греція
    • Франція
    • Італія
    • Німеччина
    • Росія
    • Англія
    • Іспанія
    • Україна

    Як бачимо, України в обох ТОП-10 у 2010 році не було представлено. 

    Ізраїль авіація літак МАУ аеропорт авіаперевезення Україна
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