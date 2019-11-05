Україна увійшла в ТОП-10 найпопулярніших авіанапрямків з Ізраїлю



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Аеропорт Бен-Гуріон Фото: Равед Арбель

Українська авіакомпанія стала восьмою у списку найактивніших на ринку Ізраїлю

Міжнародні авіалінії України потрапили у десятку найактивніших на ізраїльському напрямку. Такі дані публікує видання «Едіот ахронот».

Так, за останні 10 років в Ізраїлі подвоїлася кількість авіапасажирів, які прибувають до країни, а число ізраїльтян, які вирушають за кордон, збільшилася на 125%.

Згідно з оцінками, в 2019 році через аеропорт Бен-Гуріон має загалом пройти 24 млн пасажирів, тоді як в 2009 році їх було 11,5 млн. Наголошується, що темпи зростання пасажиропотоку найвищі в світі.

Значний приріст пасажиропотоку багато в чому пояснюється політикою «Відкрите небо», в рамках якої відбулося істотне збільшення компаній (насамперед - бюджетних), що виконують рейси до Ізраїлю, а також - знизилися ціни на польоти.

Все це призвело до змін як в списку авіакомпаній, які є лідерами на ізраїльському напрямку, так і найбільш популярних маршрутів.

У 2010 році лідируюча десятка виглядала так:

«Ель-Аль» (Ізраїль)

Arkia (Ізраїль)

Lufthansa (Німеччина)

Sun D'Or (дочірня компанія «Ель-Аль», Ізраїль)

United Airlines (США)

Delta Air Lines (США)

Turkish Airlines (Туреччина)

Isrаir (Ізраїль)

Alitalia (Італія)

SwissAir (Швеція)

Лідируюча десятка в 2019 році (дані за січень-вересень) виглядає так:

«Ель-Аль» (Ізраїль)

WizzAir (Угорщина)

Turkish Airlines (Туреччина)

EasyJet (Великобританія)

Arkia (Ізраїль)

«Аерофлот» (Росія)

Isrаir (Ізраїль)

Ukraine International Airlines (МАУ, Україна)

United Airlines (США)

Ryanair (Ірландія)

За останні 10 років також відбулися істотні зміни в списку авіакомпаній, що працюють на ізраїльському напрямку, деякі з них або припинили діяльність, або просто зникли, як, наприклад, «Трансаеро», US Airways, Air Berlin, Malev Hungarian Airlines, Spanair та ін.

Зміни відбулися і в списку найбільш популярних напрямків, що виконуються з аеропорту Бен-Гуріон.

Лідируюча десятка в 2010 році:

США

Німеччина

Італія

Франція

Англія

Росія

Іспанія

Туреччина

Греція

Швейцарія

Лідируюча десятка в 2019 році:

Туреччина

США

Греція

Франція

Італія

Німеччина

Росія

Англія

Іспанія

Україна

Як бачимо, України в обох ТОП-10 у 2010 році не було представлено.