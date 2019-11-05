Україна увійшла в ТОП-10 найпопулярніших авіанапрямків з Ізраїлю
Українська авіакомпанія стала восьмою у списку найактивніших на ринку Ізраїлю
Міжнародні авіалінії України потрапили у десятку найактивніших на ізраїльському напрямку. Такі дані публікує видання «Едіот ахронот».
Так, за останні 10 років в Ізраїлі подвоїлася кількість авіапасажирів, які прибувають до країни, а число ізраїльтян, які вирушають за кордон, збільшилася на 125%.
Згідно з оцінками, в 2019 році через аеропорт Бен-Гуріон має загалом пройти 24 млн пасажирів, тоді як в 2009 році їх було 11,5 млн. Наголошується, що темпи зростання пасажиропотоку найвищі в світі.
Значний приріст пасажиропотоку багато в чому пояснюється політикою «Відкрите небо», в рамках якої відбулося істотне збільшення компаній (насамперед - бюджетних), що виконують рейси до Ізраїлю, а також - знизилися ціни на польоти.
Все це призвело до змін як в списку авіакомпаній, які є лідерами на ізраїльському напрямку, так і найбільш популярних маршрутів.
У 2010 році лідируюча десятка виглядала так:
- «Ель-Аль» (Ізраїль)
- Arkia (Ізраїль)
- Lufthansa (Німеччина)
- Sun D'Or (дочірня компанія «Ель-Аль», Ізраїль)
- United Airlines (США)
- Delta Air Lines (США)
- Turkish Airlines (Туреччина)
- Isrаir (Ізраїль)
- Alitalia (Італія)
- SwissAir (Швеція)
Лідируюча десятка в 2019 році (дані за січень-вересень) виглядає так:
- «Ель-Аль» (Ізраїль)
- WizzAir (Угорщина)
- Turkish Airlines (Туреччина)
- EasyJet (Великобританія)
- Arkia (Ізраїль)
- «Аерофлот» (Росія)
- Isrаir (Ізраїль)
- Ukraine International Airlines (МАУ, Україна)
- United Airlines (США)
- Ryanair (Ірландія)
За останні 10 років також відбулися істотні зміни в списку авіакомпаній, що працюють на ізраїльському напрямку, деякі з них або припинили діяльність, або просто зникли, як, наприклад, «Трансаеро», US Airways, Air Berlin, Malev Hungarian Airlines, Spanair та ін.
Зміни відбулися і в списку найбільш популярних напрямків, що виконуються з аеропорту Бен-Гуріон.
Лідируюча десятка в 2010 році:
- США
- Німеччина
- Італія
- Франція
- Англія
- Росія
- Іспанія
- Туреччина
- Греція
- Швейцарія
Лідируюча десятка в 2019 році:
- Туреччина
- США
- Греція
- Франція
- Італія
- Німеччина
- Росія
- Англія
- Іспанія
- Україна
Як бачимо, України в обох ТОП-10 у 2010 році не було представлено.