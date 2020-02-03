Іран відмовився ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ через злив інформації в ЗМІ



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Напередодні телеканал «1+1» оприлюднив запис перемовин диспетчерської аеропорту Тегерана та пілота літака іранської компанії Asseman Airlines

Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи лайнера Міжнародних авіаліній України, що був збитий 8 січня біля Тегерана, після витоку аудіозапису переговорів диспетчера з пілотом іранського літака.

Про це заявив директор з розслідувань катастроф в Організації цивільної авіації Ірану Хассан Резаіфар, повідомляє NRT.

«Група з технічного розслідування катастрофи українського літака... опублікувала секретний аудіофайл переговорів пілота літака, який летів одночасно з українським. Ці дії українців призвели до того, що ми перестали ділитися з ними доказами», - повідомив Резаіфар.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна має запис, який доводить, що Іран від початку знав про збиття літака МАУ ракетою. Так, програма «ТСН.Тиждень» оприлюднила запис перемовин диспетчерської аеропорту Тегерана та пілота літака іранської компанії Asseman Airlines, з якого стало відомо, що в диспетчерській службі аеропорту Тегерана від самого початку знали, що лайнер МАУ було збито ракетою: про її пуск та вибух диспетчеру повідомив пілот літака місцевої авіакомпанії, який у той час заходив на посадку.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями «Корпусу вартових Ісламської революції».

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи «Тор-М1», яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву «чорні скриньки» викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

Росія від самого початку трагедії підтримала версію Тегерана про технічні причини авіакатастрофи літака МАУ, а її пропагандистські ресурси виправдовували Тегеран, паралельно намагаючись дискредитувати США.