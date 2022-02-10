У Києві 11 лютого скасують кілька рейсів міської електрички: список
У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка
У суботу, 11 лютого, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу» в Telegram.
Як пояснили в «Київпастрансі», це пов'язано з технічними причинами.
Скасовано наступні рейси міської електрички:
11.02.22 (ранок):
- №7307 (06:03) від станції Дарниця
- №7308 (06:54) від станції Київ-Волинський
- №7315 (07: 51) від станції Дарниця
- №7316 (08:12) від станції Київ-Волинський
11.02.22 (вечір):
- №7416 (16:18) від станції Борщагівська
- №7423 (17:11) від станції Дарниця
- №7424 (17:55) від станції Борщагівська
- №7431 (19:01) від станції Дарниця
У «Київпастрансі» принесли вибачення пасажирам за тимчасові незручності.
Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Днями у Києві на три дні скасовували рейси електрички.
Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.
Нагадаємо, на Київщині курсує безкоштовна електричка.