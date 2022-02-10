У Києві 11 лютого скасують кілька рейсів міської електрички: список

У столиці скасували кілька рейсів міської електрички: повний перелік

У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка

У суботу, 11 лютого, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу» в Telegram.

Як пояснили в «Київпастрансі», це пов'язано з технічними причинами.

Скасовано наступні рейси міської електрички:

11.02.22 (ранок):

№7307 (06:03) від станції Дарниця

№7308 (06:54) від станції Київ-Волинський

№7315 (07: 51) від станції Дарниця

№7316 (08:12) від станції Київ-Волинський

11.02.22 (вечір):

№7416 (16:18) від станції Борщагівська

№7423 (17:11) від станції Дарниця

№7424 (17:55) від станції Борщагівська

№7431 (19:01) від станції Дарниця

У «Київпастрансі» принесли вибачення пасажирам за тимчасові незручності.

Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Днями у Києві на три дні скасовували рейси електрички.

Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

Нагадаємо, на Київщині курсує безкоштовна електричка.

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