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    У Києві 11 лютого скасують кілька рейсів міської електрички: список

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    У столиці скасували кілька рейсів міської електрички: повний перелік - У Києві 11 лютого скасують кілька рейсів міської електрички: список
    У столиці скасували кілька рейсів міської електрички: повний перелік
    фото з відкритих джерел

    У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка

    У суботу, 11 лютого, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу» в Telegram.

    Як пояснили в «Київпастрансі», це пов'язано з технічними причинами.

    Скасовано наступні рейси міської електрички:

    11.02.22 (ранок):

    • №7307 (06:03) від станції Дарниця
    • №7308 (06:54) від станції Київ-Волинський
    • №7315 (07: 51) від станції Дарниця
    • №7316 (08:12) від станції Київ-Волинський

    11.02.22 (вечір):

    • №7416 (16:18) від станції Борщагівська
    • №7423 (17:11) від станції Дарниця
    • №7424 (17:55) від станції Борщагівська
    • №7431 (19:01) від станції Дарниця

    У «Київпастрансі» принесли вибачення пасажирам за тимчасові незручності.

    Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Днями у Києві на три дні скасовували рейси електрички.

    Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

    Нагадаємо, на Київщині курсує безкоштовна електричка.

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    Теги: свята Укрзалізниця Telegram
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    У Києві 11 лютого скасують кілька рейсів міської електрички: список