«Укрзалізниця» анонсувала новий маршрут, який проходить одразу через чотири міста

Відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше ніж за 6 годин

Відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше ніж за 6 годин

Маршрут обслуговуватиме комфортабельний тривагонний поїзд 2021 року виробництва

«Укрзалізниця» анонсувала новий маршрут, який почне курсувати з 28 лютого. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Дизель-поїзд №802/801 Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия відправлятиметься зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме в Коломию о 14:34. У зворотному напрямку, поїзд вирушатиме з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуватиме у Львів о 23:27.

«Відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше ніж за 6 годин та сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами», – пишуть у пресслужбі.

фото: «Укрзалізниця»/facebook

До слова, із 29 грудня почав курсувати перший Kyiv City Express.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України ініціюватиме зміни до державного бюджету для виділення фінансування проєкту з покриття інтернетом залізничної мережі України.

Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала «велике будівництво» на столичному вокзалі.