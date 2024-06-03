Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу

Польські фермери планують повністю заблокувати рух вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» з 4 по 6 червня. Про це повідомила Держмитслужба.

Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

«До уваги перевізників! З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська -Гребенне». Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

У Держмитслужбі просять враховувати інформацію при плануванні маршруту.

Раніше повідомлялося, що польські фермери перекрили дороги у столичному Мазовецькому воєводстві. Протестувальники вимагали залишити в силі обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

Напередодні стало відомо, що 20 фермерських спілок Польщі склали новий список вимог, який планують передати до сейму. Головні вимоги залишаються незмінними, сільгоспвиробники закликають зберегти обмеження на експорт української сільгосппродукції та скасувати невигідні положення програми ЄС «Зелений курс». Крім того, фермери вимагають збільшити терміни кредитування до 25–30 років, ухвалити закон про «сільські території», відрегулювати процес оренди орних земель та скасувати заборону на забій худоби з релігійною метою.