Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»
Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України
фото: dpsu.gov.ua

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу

Польські фермери планують повністю заблокувати рух вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» з 4 по 6 червня. Про це повідомила  Держмитслужба.  
Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. 

«До уваги перевізників! З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська -Гребенне». Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України», – йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

У Держмитслужбі просять враховувати інформацію при плануванні маршруту.

Раніше повідомлялося, що польські фермери перекрили дороги у столичному Мазовецькому воєводстві.  Протестувальники вимагали залишити в силі обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

Напередодні стало відомо, що 20 фермерських спілок Польщі склали новий список вимог, який планують передати до сейму. Головні вимоги залишаються незмінними, сільгоспвиробники закликають зберегти обмеження на експорт української сільгосппродукції та скасувати невигідні положення програми ЄС «Зелений курс». Крім того, фермери вимагають збільшити терміни кредитування до 25–30 років, ухвалити закон про «сільські території», відрегулювати процес оренди орних земель та скасувати заборону на забій худоби з релігійною метою.

Теги: Польща протест фермер кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії
Грузія на роздоріжжі: в «русскій мір» чи в ЄС
3 травня, 19:31
Останні опитування показують, що партія Мадьяра, можливо, стала найбільшою опозиційною силою до партії «Фідес», на яку опирається Орбан
Угорці вийшли на масовий мітинг проти партії Орбана
6 травня, 03:17
Зеленський провів розмову з Туском щодо ситуації в Харківській області
Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею
16 травня, 19:30
Російське МЗС поки не знає деталей рішення Польщі про обмеження російських дипломатів
Обмеження російських дипломатів у Польщі: Кремль відреагував
27 травня, 21:40
Крилаті ракети Jassm призначені для ударів по об'єктах критичної інфраструктури
Ракети, які зможуть досягти Москви. Польща підписала угоду
28 травня, 18:31
У Киргизстані спалахнули масові протести проти іноземних студентів
Закон про мобілізацію набув чинності, у Киргизстані спалахнули протести: головне за ніч
18 травня, 06:19
Завдяки новому закону фінські прикордонники зможуть повертати росіян додому
Фінляндія планує повертати додому російських мігрантів: що вигадав уряд країни
19 травня, 20:27
Країни Балтійського регіону вигадали, як захисти свої кордони від провокацій з боку недружніх країн, а також запобігти контрабанді
Країни Балтії домовилися про створення «стіни дронів»
25 травня, 10:16
У Харкові завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому п’ятиповерховому будинку
Скільки ударів по Україні РФ завдала за тиждень: Зеленський шокував цифрою
Вчора, 17:50

Соціум

Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»
Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»
Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою
Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою
Литва не пропустила на свою територію вагон із Білорусі із символом «Z»
Литва не пропустила на свою територію вагон із Білорусі із символом «Z»
Українські біженці можуть отримати допомогу із орендою житла у Чехії: як це зробити
Українські біженці можуть отримати допомогу із орендою житла у Чехії: як це зробити
Протест на колінах: дружини мобілізованих росіян вийшли під будівлю Міноборони РФ (відео)
Протест на колінах: дружини мобілізованих росіян вийшли під будівлю Міноборони РФ (відео)
У Росії сталася масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами
У Росії сталася масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
30K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
26K
Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ
14K
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
12K
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
9471
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua