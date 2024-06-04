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Польські протестувальники заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польські протестувальники заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фермери вимагають зменшити ввезення зернових культур на територію Польщі з України

Представники місцевих фермерських господарств Польщі заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як зазначили прикордонники, протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.

«На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину», – йдеться в повідомленні.

За словами прикордонників, пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Польські фермери виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

Нагадаємо, польські фермери планують повністю заблокувати рух вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» з 4 по 6 червня.

Раніше повідомлялося, що польські фермери перекрили дороги у столичному Мазовецькому воєводстві. Протестувальники вимагали залишити в силі обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

Напередодні стало відомо, що 20 фермерських спілок Польщі склали новий список вимог, який планують передати до сейму. Головні вимоги залишаються незмінними, сільгоспвиробники закликають зберегти обмеження на експорт української сільгосппродукції та скасувати невигідні положення програми ЄС «Зелений курс». Крім того, фермери вимагають збільшити терміни кредитування до 25–30 років, ухвалити закон про «сільські території», відрегулювати процес оренди орних земель та скасувати заборону на забій худоби з релігійною метою.

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Теги: Польща протест кордон Держприкордонслужба прикордонники

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