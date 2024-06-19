«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси на вихідні: деталі

Поїзди курсуватимуть із Києва та Львова

«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди Київ – Одеса на вихідні 22 та 23 червня та Львів – Одеса на 30 червня. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд №115 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Крім цього, «Укрзалізниця» призначає поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

До слова, Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

«Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Також стало відомо, що «Укрзалізниця» підвищила ціни на постільні комплекти у пасажирських потягах. Тепер за користування постільною білизною під час поїздки доведеться сплатити від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки почали діяти з 22.05.2024.