Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси на вихідні: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси на вихідні: деталі
Додаткові рейси заплановані на 22-23 та 30 червня
фото з відкритих джерел

Поїзди курсуватимуть із Києва та Львова

«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди Київ – Одеса на вихідні 22 та 23 червня та Львів – Одеса на 30 червня. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд №115 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Крім цього, «Укрзалізниця» призначає поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

До слова, Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

«Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко. 

Також стало відомо, що «Укрзалізниця» підвищила ціни на постільні комплекти у пасажирських потягах. Тепер за користування постільною білизною під час поїздки доведеться сплатити від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки почали діяти з 22.05.2024.

Читайте також:

Теги: Львів Укрзалізниця Одеса вихідні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» корегує графік руху електропоїздів, а також вимикає у пікові години підсвітку на найбільших вокзалах
«Укрзалізниця» придумала, як зменшити споживання електроенергії
7 червня, 17:45
Потяги повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги
«Укрзалізниця» запроваджує новий сервіс для родичів поранених військових
11 червня, 20:13
Громадяни з олігофренією легкого ступеня можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення
В Одесі військкоми затримали чоловіка з олігофренією? ТЦК відреагував на звинувачення
1 червня, 14:52
Численні викиди корональної маси на Сонце є причиною сильної магнітної бурі
Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 7-8 червня
7 червня, 10:16
Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін
Відкриття пляжів на Одещині: влада назвала дату і кількість локацій
7 червня, 11:41
Тривалість відключень електроенергії має вирівнятися
Ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому: що зміниться
10 червня, 10:38
29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки
Фаріон назвала своє поновлення на посаді тріумфом, але не своїм
12 червня, 11:21
Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років
Скоїв злочин, аби уникнути мобілізації: поліцейські затримали одесита за грабіж
17 червня, 14:41
Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря морпіхи ЗСУ врятували цивільного
Морпіхи врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море (фото)
13 червня, 11:12

Події в Україні

«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси на вихідні: деталі
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси на вихідні: деталі
Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів
Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів
Соратник президента пояснив, чому Рада планує засекретити судові справи щодо мобілізації і військових
Соратник президента пояснив, чому Рада планує засекретити судові справи щодо мобілізації і військових
Жорстоке вбивство захисника на Донеччині: правоохоронці встановили особу жертви
Жорстоке вбивство захисника на Донеччині: правоохоронці встановили особу жертви
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі України
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі України
Окупанти могли захопити Новоалександрівку: британська розвідка повідомила про наслідки
Окупанти могли захопити Новоалександрівку: британська розвідка повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
30K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
18K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
16K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
6986
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
4553
ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW

Новини

Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Сьогодні, 14:42
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua