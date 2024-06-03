Протест на колінах: дружини мобілізованих росіян вийшли під будівлю Міноборони РФ (відео)

Коваленко: «Поки чоловіки зі зброєю у «СВО», їхніх жінок будуть бити дубинками і пхати в автозаки за нормальне бажання демобілізації для своїх чоловіків»

У Росії дружини мобілізованих вийшли на протест до будівлі міністерства оборони РФ. Жінки вимагають, аби їхніх чоловіків повернули додому. Про це повідомляє заступника керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він зауважив, що раніше російська влада визнала рух жінок мобілізованих «Путь домой» іноземним агентом.

У Москві дружини мобілізованих вимагають відпустити їхніх чоловіків додому фото The Moscow Times

Жінки мобілізованих росіян вимагали повернення своїх чоловіків додому, стоячи на колінах фото з відкритих джерел

«Фактично, режим Путіна почав війну з дружинами мобілізованих росіян, поки їх чоловіки зі зброєю перебувають у «СВО», – зазначив Коваленко.

На відео видно, що до будівлі під'їхала автівка для перевезення затриманих. «Зараз нас разом із маленькими дітьми запакують в автозак», – сказала одна з жінок.

Поки чоловіки зі зброєю у «СВО», їхніх жінок будуть бити дубинками і пхати в автозаки за нормальне бажання демобілізації для своїх чоловіків, – додав керівник Центру протидії дезінформації.

Родичі російських мобілізованих вийшли на протест з маленькими дітьми і вимагають повернути чоловіків додому з війни.



Нещодавно організацію "Путь домой" оголосили у Росії "іноагентами". pic.twitter.com/GyZdmAx4wS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2024

Нагадаємо, 31 травня, відбувся обмін військовополоненими внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних. У результаті переговорного процесу Україна повернула 75 українських захисників з російського полону та передала Росії аналогічну кількість окупантів. У поверненні військовослужбовців з полону брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше журсналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі однієї з колишніх колоній, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

До слова, в Україні найближчим часом можуть з’явитися нові табори для військовополонених росіян.