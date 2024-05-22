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«Укрзалізниця» підвищила ціни на білизну в потягах: скільки будемо платити

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Укрзалізниця» підвищила ціни на білизну в потягах: скільки будемо платити
фото з відкритих джерел

У вагонах категорії «плацкарт» і «купе» комплект білизни тепер коштує 80 грн

«Укрзалізниця» підвищила ціни на постільні комплекти у пасажирських потягах. Тепер за користування постільною білизною під час поїздки доведеться сплатити від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки почали діяти з 22.05.2024.

Скільки коштує постіль у поїздах «Укрзалізниці» після подорожчання

У вагонах категорії «плацкарт» і «купе» комплект білизни тепер коштує 80 грн. У комплект входять: наволочка, два простирадла та рушник.

У вагонах класу «СВ» користування постільною білизною обійдеться у 120 грн.  У вагонах цього типу у комплект постільної входять: дві наволочки, простирадло, підковдра та два рушники.

Зауважимо, раніше вартість білизни у поїздах «Укрзалізниці» становила 50 та 60 грн відповідно. Останній раз вартість постільних наборів підвищувалася у січні 2019 року.

Ціни на послуги у плацкартному вагоні «Укрзалізниці»
Ціни на послуги у плацкартному вагоні «Укрзалізниці»
фото Олександр Рудоманов, Facebook

Як зазначив колишній журналіст, а нині захисник України Олександр Рудоманов, користуватися матрацом, подушкою та ковдрою без сплати за постільні білизну пасажир тепер не має права. Якщо у квитку не сплачено постільний комплект інші речі не доступні для використання.

«Згадуються студентські часи, коли по студентському квитку без постілі за якісь малі гроші можна було їхати з Маріуполя у Львів або з Києва у Львів. Ще дешевше можна було проїхати у загальному вагоні»,  – написав Рудоманов. 

У коментарях під дописом журналіста українці висловлюють незадоволення здорожчанням послуги та згадують, як подорожували у студентські роки та у мирні часи:

Отал Довженко досі не купує постіль і згадує, що раніша вона була «сіра і волога»
Отал Довженко досі не купує постіль і згадує, що раніша вона була «сіра і волога»
фото скрsншот коментарів у Facebook
Відмовитися від постілі можна у вагонах не усіх типів
Відмовитися від постілі можна у вагонах не усіх типів
фото скрsншот коментарів у Facebook

Нагадаємо, у пікові години «Укрзалізниця» вимикає підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни – Києва, Львова, Дніпра, Одеси й Харкова. Крім того, у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення. «Укрзалізниця» закликала українців долучатися до ощадливого енергоспоживання.

Також «Укрзалізниця» впровадила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.  У випадку моніторингу конкретного потяга також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Аби це зробити потрібно внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу зніме кошти. Натомість, якщо моніторинг буде скасовано або потрібні квитки знайти не вдасться, кошти повернуться на картку автоматично.

До слова, «Укрзалізниця» почала будувати європейську колію «Чоп-Ужгород». Це один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». Реалізація проєкту дасть змогу запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

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Теги: Укрзалізниця ціни послуги

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