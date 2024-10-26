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Уламок російського «Шахеда» вбив учительку з Борисполя

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Уламок російського «Шахеда» вбив учительку з Борисполя
Ларису Баталко поранило уламком ворожого дрона
фото з відкритих джерел

Лариса Баталко брала участь в конкурсі «Вчитель року»

Унаслідок ворожої атаки з 25 на 26 жовтня на Київщині загинула вчителька трудового навчання Бориспільського ліцею «Лідер» Лариса Баталко. Про це повідомила колега загиблої, завідувачка відділу Управління освіти і науки Бориспільської міської ради у 2008-2016 роках Людмила Мозгова.

Вона розповіла, що Лариса Баталко брала участь в конкурсі «Вчитель року» та «передавала дітям любов до рукоділля як мистецтва та продовження народної традиції».

«Лариса Володимирівна після успішного виступу на конкурсі подарувала мені червоні маки ручної роботи, які й досі прикрашають мою оригінальну сукню. Червоне на чорному. Як символ пам'яті про прекрасного педагога, щиру людину, віддану професії вчителя», – додала Людмила Мозгова.

Нагадаємо, унаслідок нічної ворожої атаки на Київську область постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. 

Також очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.

Нагадаємо, російські окупанти протягом ночі завдавали атаки дронами та ракетами по території України. На Київщині в Ірпені внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок спалахнула пожежа. 

Також вночі повідомлялось, що ворог масовано атакував регіони України. Відомо про жертви у Дніпрі. У Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.

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Теги: пожежа окупанти навчання рятувальники будинок жінка вчитель традиції вчитель ворог дитина професії

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