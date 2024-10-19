17 українських університетів потрапили у рейтинг найкращих вишів світу: список

Понад дві тисячі навчальних закладів зі 115 країн оцінювали за 18 показниками

Сімнадцять українських університетів потрапили у рейтинг найкращих вишів світу від британського журналу Times Higher Education.

Понад дві тисячі навчальних закладів зі 115 країн оцінювали за 18 показниками, серед яких: освітня діяльність; дослідницьке середовище; якість досліджень; співпраця з промисловістю; міжнародна відкритість.

Аналітики дослідили 157 млн цитувань та 18 млн наукових публікацій у базі Scopus, та опитали понад 93 тисячі науковців з усього світу.

Першими у рейтингу стали Оксфордський університет (Велика Британія), Массачусетський технологічний університет і Гарвардський університет (США).

Українські університети посіли місця від 800 до 1501+. Це:

Сумський державний університет (801-1000); Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (1501+); Львівський національний університет імені Івана Франка (1501+); Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (1501+); Харківський національний університет радіоелектроніки (1501+); Національний університет «Львівська Політехніка» (1501+); Національний авіаційний університет (1501+); Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (1501+); Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (1501+); Національний університет біоресурсів і природокористування України (1501+); Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1501+); Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (1501+); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1501+); Ужгородський національний університет (1501+); Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1501+); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1501+); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1501+).

Нагадаємо, рівень знань українських підлітків відстає на два роки, що загрожує економічному та соціальному розвитку України.

Також близько 300 тис. дітей виїхали з України перед початком навчального року. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна. За словами нардепки, така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння. Зокрема, Южаніна вважає, що дана ситуація свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє.

До слова, з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

Крім того, з 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими.