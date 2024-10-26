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Від нічної атаки на Київщину загинула жінка, постраждала дитина (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Від нічної атаки на Київщину загинула жінка, постраждала дитина (фото)
Наслідки ворожої атаки на Київщину, 26 жовтня 2024 р.
фото: ДСНС

На Бориспільщині травмована дитина 2011 року народження

Унаслідок нічної ворожої атаки на Київську область постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що в Ірпені через падіння уламків ворожих цілей загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12.

Крім того, на Бориспільщині пошкоджені приватний житловий будинок і гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

А на Обухівщині ліквідовано загоряння крівлі житлового будинку.

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Наслідки ворожої атаки на Київщину, 26 жовтня 2024 р.
фото: ДСНС

Оновлено о 9:05. Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про наслідки атаки дронів в області. У регіоні працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

«На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота. Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці», – сказав Кравченко.

Станом на 9:00 внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано пошкодження 15 приватних будинків, трьох магазинів, одного багатоквартирного будинку та трьох підсобних приміщень у чотирьох районах області. Пошкоджено три автомобілі та лінію електропередач.

Крім того, у двох районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, російські окупанти протягом ночі завдавали атаки дронами та ракетами по території України. На Київщині в Ірпені внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок спалахнула пожежа. 

Також вночі повідомлялось, що ворог масовано атакував регіони України. Відомо про жертви у Дніпрі. У Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.

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Теги: Київ дитина Ірпінь поранення війна

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