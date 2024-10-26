Від нічної атаки на Київщину загинула жінка, постраждала дитина (фото)
На Бориспільщині травмована дитина 2011 року народження
Унаслідок нічної ворожої атаки на Київську область постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що в Ірпені через падіння уламків ворожих цілей загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12.
Крім того, на Бориспільщині пошкоджені приватний житловий будинок і гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.
А на Обухівщині ліквідовано загоряння крівлі житлового будинку.
Оновлено о 9:05. Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про наслідки атаки дронів в області. У регіоні працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
«На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота. Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці», – сказав Кравченко.
Станом на 9:00 внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано пошкодження 15 приватних будинків, трьох магазинів, одного багатоквартирного будинку та трьох підсобних приміщень у чотирьох районах області. Пошкоджено три автомобілі та лінію електропередач.
Крім того, у двох районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.
Нагадаємо, російські окупанти протягом ночі завдавали атаки дронами та ракетами по території України. На Київщині в Ірпені внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок спалахнула пожежа.
Також вночі повідомлялось, що ворог масовано атакував регіони України. Відомо про жертви у Дніпрі. У Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.
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