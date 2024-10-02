Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
Сили оборони відійшли, аби зайняття положення для ведення подальших дій
фото: Facebook/Генштаб

Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар

Вище командування дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледару. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Як зазначають військові, зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

«В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Раніше повідомлялося, що російські загарбники майже в центрі Вугледара, тривають активні бойові дії.

Згодом аналітики Інституту вивчення війни теж підтвердили інформацію про захоплення російськими військами міста Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил.

За інформацією ISW, українські військові здійснили плановий відхід з Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Теги: окупанти ЗСУ війна Вугледар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальна війна показала, що технологіями можна захистити бійців, покращити їхню ефективність, але самих бійців замінити неможливо
Без піхоти навіть із мільярдами дронів воювати неможливо
16 вересня, 22:03
Під мостом триває встановлення загороджень із металевих решіток, імовірно, для захисту бетонних опор
Як окупанти рятуватимуть Кримський міст від ударів ЗСУ: супутникові знімки
3 вересня, 09:49
Прощання з сім'єю Базилевичів
Львів прощається з мамою та трьома доньками, яких убила Росія (фото, відео)
6 вересня, 14:13
Шольц вважає допомогу Україні правильною політикою
Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією
8 вересня, 18:23
Путін найбільше боїться росіян, переконаний Зеленський
Зеленський назвав єдину річ, якої боїться Путін
15 вересня, 20:40
Третій пункт у плані, за словами Зеленського, пов'язаний із зміцненням України щодо зброї
«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти
21 вересня, 11:05
На Закарпатті жінки відбили в ТЦК мобілізованих священників
Чи мають жінки захищати чоловіків від ТЦК? У мережі розгорілася суперечка
25 вересня, 14:34
Із кожного російського СІЗО можуть мобілізувати близько 100 підсудних
Росія планує мобілізувати 40% підсудних для участі у війні проти України
Вчора, 17:59
Триває 951-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:18

Події в Україні

Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
Російські сили готуються до штурмів на Запорізькому напрямку
Російські сили готуються до штурмів на Запорізькому напрямку
До Умані прибули понад 30 тисяч хасидів
До Умані прибули понад 30 тисяч хасидів
Виробництво зброї в Україні. Умєров озвучив плани на 2025 рік
Виробництво зброї в Україні. Умєров озвучив плани на 2025 рік
Ранок в окупованому Бердянську почався з гучного вибуху (фото)
Ранок в окупованому Бердянську почався з гучного вибуху (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
18K
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
14K
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
13K
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
12K
Росія окупувала Вугледар – DeepState

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua