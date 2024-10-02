Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару

Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар

Вище командування дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледару. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Як зазначають військові, зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

«В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Раніше повідомлялося, що російські загарбники майже в центрі Вугледара, тривають активні бойові дії.

Згодом аналітики Інституту вивчення війни теж підтвердили інформацію про захоплення російськими військами міста Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил.

За інформацією ISW, українські військові здійснили плановий відхід з Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.