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Жінка, яку ґвалтували понад 10 років, виступила з потужною промовою в суді

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Жінка, яку ґвалтували понад 10 років, виступила з потужною промовою в суді
Жизель Пеліко
фото: EPA/UPG

Жизель Пеліко стала символом боротьби проти сексуального насильства у Франції

Жизель Пеліко, француженка, колишнього чоловіка якої судять за наркотики та її зґвалтування, коли вони були у шлюбі, а також за запрошення десятків інших чоловіків зґвалтувати її, виступила перед судом у середу, 23 жовтня. Про це повідомило ВВС.

Пеліко заявила в суді у французькому Авіньйоні, що хоче, щоб жінки, яких зґвалтували, знали, що «не нам має бути соромно, а їм (ґвалтівникам, – «Главком»)».

«Я хочу, щоб усі жінки, яких зґвалтували, сказали: це зробила мадам Пеліко, я теж можу. Я не хочу, щоб їм більше було соромно», – сказала вона.

Пеліко стала символом боротьби проти сексуального насильства у Франції, змагаючись за відкритий судовий процес і публікацію відеоматеріалів, які є доказами у справі.

Колишній чоловік Жизель, Домінік Пеліко, визнав, що протягом майже десяти років він накачував її наркотиками та організовував зустрічі з іншими чоловіками, які знущалися з неї. Він був затриманий у 2020 році, коли поліція виявила відеозаписи його злочинів.

«Я намагаюся зрозуміти, як цей чоловік, який для мене був ідеальним, міг таке зробити. Як він міг зрадити мене настільки? Як ти міг впустити цих незнайомців у мою спальню?» – звернулася Пеліко до свого колишнього чоловіка, виступаючи в суді.

Вона розповіла, що довгий час не підозрювала, що її слабкість і втома були спричинені дією препаратів, які їй потайки давав чоловік.

Зазначимо, що суд розпочався 2 вересня. Попри тривалі щоденні слухання, засідання завершилося лише наполовину через кількість обвинувачених, яких потрібно допитати. Вирок очікується наприкінці грудня.

Нагадаємо, що по всій Франції сотні людей вийшли на протести на підтримку Жизель Пеліко, жінки, чоловік якої підсипав їй наркотики та запрошував понад 80 чоловіків зґвалтувати її в їхньому домі протягом десяти років. Про це повідомляло The Guardian.

Чоловіка Пеліко, 71-річного Домініка Пеліко, який визнав провину, судять разом із 50 іншими чоловіками, звинуваченими у її зґвалтуванні. Пара мала трьох дітей і семеро онуків. 

Жизель Пеліко отримала широку підтримку за її сміливість, оскільки вона погодилась, щоб суд відбувався публічно, а не за закритими дверима.

Теги: домашнє насильство суд Франція жінка зґвалтування

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