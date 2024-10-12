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У Києві водійка невідомою мовою прокляла екіпаж патрульної поліції

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві водійка невідомою мовою прокляла екіпаж патрульної поліції
Водійка з ознаками наркотичного сп'яніння проїхати до лікаря-нарколога на освідування категорично відмовилася
фото з відкритих джерел

Жінка сперечалася з патрульними та розірвала на шматки постанову про адмінпорушення

 

У Києві водійка на авто Toyota зухвало порушила правила дорожнього руху. Жінка наслала на патрульних, які її зупинили, прокльони невідомою мовою. Вона декілька разів промовила «Чіпурей, чіпурей», роблячи паси руками. Про цей випадок розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У відео з бодікамер поліцейських помітно, як жінка сперечається з патрульними та розриває на шматки постанову про адмінпорушення, після того, як «підрізала» інший автомобіль, створивши небезпечну ситуацію на дорозі.

Також водійка, впереміш із нецензурною лайкою, на обох патрульних «наслала» прокльони невідомою мовою.

Водійка, як зазначає Олексій Білошицький, з ознаками наркотичного сп'яніння проїхати до лікаря-нарколога на освідування категорично відмовилася. Тому на додачу жінка отримала протокол за ст. 130 КУпАП, тобто керування транспортними засобами у нетверезому стані, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів. 

Також народна депутатка України 6-го та 7-го скликання Леся Оробець розповіла, як на неї в Києві здійснив напад агресивний водій. Екснардепка повідомила, що її ледь не збили на пішохідному переході на Подолі біля Житнього ринку. Оробець додала, що чітко дала зрозуміти намір перейти дорогу.

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Теги: водій напад автомобіль жінка Олексій Білошицький правила відео

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