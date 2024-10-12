У Києві водійка невідомою мовою прокляла екіпаж патрульної поліції

Жінка сперечалася з патрульними та розірвала на шматки постанову про адмінпорушення

У Києві водійка на авто Toyota зухвало порушила правила дорожнього руху. Жінка наслала на патрульних, які її зупинили, прокльони невідомою мовою. Вона декілька разів промовила «Чіпурей, чіпурей», роблячи паси руками. Про цей випадок розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У відео з бодікамер поліцейських помітно, як жінка сперечається з патрульними та розриває на шматки постанову про адмінпорушення, після того, як «підрізала» інший автомобіль, створивши небезпечну ситуацію на дорозі.

Також водійка, впереміш із нецензурною лайкою, на обох патрульних «наслала» прокльони невідомою мовою.

Водійка, як зазначає Олексій Білошицький, з ознаками наркотичного сп'яніння проїхати до лікаря-нарколога на освідування категорично відмовилася. Тому на додачу жінка отримала протокол за ст. 130 КУпАП, тобто керування транспортними засобами у нетверезому стані, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Київ. Зухвале порушення ПДР водійкою на авто Toyota. Патрульні відреагували та зупинили порушницю. Цього разу замість "прічіна астановкі" почули нецензурну лайку, агресивну поведінку та прокльони невідомою мовою від водійки з ознаками наркотичного сп'яніння. pic.twitter.com/wBR2PDv1Cj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2024

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів.

Також народна депутатка України 6-го та 7-го скликання Леся Оробець розповіла, як на неї в Києві здійснив напад агресивний водій. Екснардепка повідомила, що її ледь не збили на пішохідному переході на Подолі біля Житнього ринку. Оробець додала, що чітко дала зрозуміти намір перейти дорогу.