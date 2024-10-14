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Російське військове командування, ймовірно, заохочує страти полонених – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Російське військове командування, ймовірно, заохочує страти полонених – ISW
РФ розстрілює полонених українців
фото з відкритих джерел

Росіяни дедалі частіше страчують українських військовополонених

В останній час стало більше випадків страти українських військовополонених. Це може бути пов'язано з тим, що командири російських військ або заохочують, або безпосередньо наказують такі дії. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перед тим, як дійти до висновків, аналітики звернули увагу на нещодавній випадок страти українських військовополонених. Зокрема, раніше проект OSINT повідомив, що 10 жовтня російські війська розстріляли дев'ять українських військових біля села Зелений Шлях у Курській області.

Згідно з повідомленнями, українські оператори безпілотників випадково натрапили на російські сили в районі, який, вірогідно, вважали безпечним. Вичерпавши боєприпаси, вони змушені були здатися в полон. Згідно з даними, полонених роззброїли, вишикували та розстріляли, що порушує Женевську конвенцію, яка забороняє покарання військовополонених та осіб, що не можуть чинити опір.

Аналітики пишуть, що нещодавно спостерігали зростання числа страт українських військовополонених росіянами по всій лінії фронту. Експерти дійшли висновку, що командири РФ, ймовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту військовополонених.

Найбільший поодинокий випадок страти українських полонених стався 1 жовтня, коли війська РФ стратили 16 бійців України на Покровському напрямку.

«ISW продовжує відслідковувати кадри та повідомлення про страти українських військовослужбовців російськими військовослужбовцями та спостерігає ширшу тенденцію російських зловживань щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, мабуть, були дозволені, якщо не прямо схвалені, окремими російськими командирами», – йдеться у звіті.

На тлі повідомлень про чергову можливу страту українських військових омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.

Раніше стало відомо, що окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. 

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

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Теги: ISW окупанти полон розслідування боєприпаси правила Лубінець

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