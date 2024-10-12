Втрати ворога станом на 12 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1290 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 12 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 12 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 12 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 667630 (+1290) осіб,
- танків ‒ 8962 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17827 (+27) од,
- артилерійських систем – 19381 (+59) од,
- РСЗВ – 1230 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16947 (+110),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26513 (+115) од,
- спеціальна техніка ‒ 3434 (+38).
Активність флоту окупантів станом на 12 жовтня:
- у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 962-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, НАТО почало обговорення нової стратегії щодо Росії, яку вперше мають розглянути на зустрічі міністрів оборони наступного тижня.
До слова, російські війська продовжують наступ на українські території. Зокрема, ворог досяг успіху в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні. Проте Збройні Сили України також демонструють позитивні результати.
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