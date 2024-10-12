Втрати ворога станом на 12 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 962-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1290 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 12 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 667630 (+1290) осіб,

танків ‒ 8962 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17827 (+27) од,

артилерійських систем – 19381 (+59) од,

РСЗВ – 1230 (+1) од,

засоби ППО ‒ 976 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16947 (+110),

крилаті ракети ‒ 2619 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26513 (+115) од,

спеціальна техніка ‒ 3434 (+38).

Втрати ворога у війні станом на 12 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 жовтня:

у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 12 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 962-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, НАТО почало обговорення нової стратегії щодо Росії, яку вперше мають розглянути на зустрічі міністрів оборони наступного тижня.

До слова, російські війська продовжують наступ на українські території. Зокрема, ворог досяг успіху в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні. Проте Збройні Сили України також демонструють позитивні результати.