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Втрати ворога станом на 12 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 12 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 962-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1290 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 12 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 667630 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 8962 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17827 (+27) од,
  • артилерійських систем – 19381 (+59) од,
  • РСЗВ – 1230 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16947 (+110),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26513 (+115) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3434 (+38).
Втрати ворога у війні станом на 12 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 12 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 жовтня:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 12 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 12 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 962-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, НАТО почало обговорення нової стратегії щодо Росії, яку вперше мають розглянути на зустрічі міністрів оборони наступного тижня.

До слова, російські війська продовжують наступ на українські території. Зокрема, ворог досяг успіху в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні. Проте Збройні Сили України також демонструють позитивні результати.

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Теги: війна окупанти ЗСУ Генштаб втрати

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