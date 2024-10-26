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БпЛА росіян влучив у житловий будинок в Ірпені на Київщині

Степан Гафтко
glavcom.ua
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БпЛА росіян влучив у житловий будинок в Ірпені на Київщині
В Ірпені виникла пожежа після атаки БпЛА
Фото: ДСНС

Росіяни вночі атакували регіони України ракетами та безпілотниками

Російські окупанти протягом ночі завдавали атаки дронами та ракетами по території України. На Київщині в Ірпені внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок спалахнула пожежа. Про це повідомили моніторингові канали.

«Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА сталося загоряння будівлі в Ірпені. Станом на 01:00 без жертв. Всі служби на місці, гасять пожежу, розбирають завали», – повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Пізніше повідомлялось, що пожежу ліквідовано.

Також вночі повідомлялось, що ворог масово атакував регіони України. Відомо про жертви у Дніпрі. У Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.

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Теги: пожежа окупанти будинок ворог

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