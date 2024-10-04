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Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 954-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 4 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 жовтня втратила

  • особового складу ‒ близько 657940 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8908 (+15) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од.,
  • артилерійських систем – 18965 (+59) од.,
  • РСЗВ – 1212 (+8) од.,
  • засоби ППО ‒ 965 (+1) од.,
  • літаків – 368 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3333 (+3).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 4 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 4 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 жовтня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них четверо продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
    до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 4 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 4 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 954-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, на Донеччині російські загарбники продовжують наступ, досягнувши певних успіхів південніше Сіверська та східніше і південно-східніше Покровська. 

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Теги: Генштаб ЗСУ Україна війна росія росіяни окупанти військова техніка море Чорне море Азовське море Повітряні сили ЗСУ безпілотник

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