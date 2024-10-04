Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 4 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 4 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 4 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 657940 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8908 (+15) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од.,
- артилерійських систем – 18965 (+59) од.,
- РСЗВ – 1212 (+8) од.,
- засоби ППО ‒ 965 (+1) од.,
- літаків – 368 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3333 (+3).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 3 жовтня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них четверо продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 954-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, на Донеччині російські загарбники продовжують наступ, досягнувши певних успіхів південніше Сіверська та східніше і південно-східніше Покровська.
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