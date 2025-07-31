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Унаслідок нічного обстрілу величезна діра з’явилася у будинку в Солом'янському районі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Унаслідок нічного обстрілу величезна діра з’явилася у будинку в Солом'янському районі Києва
У ніч на 31 липня 2025 року російські терористі вчергове обстріляли Київ
фото: КиївInfo/Telegram

Найбільших руйнувань зазнали Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони столиці

У ніч на 31 липня, під час чергової масованої атаки на Київ, один із ворожих снарядів спричинив значні руйнування житлового будинку на перетині вулиць Гарматної та Машинобудівної. За повідомленнями очевидців та кадрами з місця події, у будівлі утворилася величезна діра. Про це повідомляє «Главком».

Цей будинок є одним із багатьох, що зазнали пошкоджень унаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Як повідомляла столична прокуратура, найбільших руйнувань зазнали Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони столиці. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 16 багатоповерхових будинків.

Зокрема, у Святошинському районі зруйновано під’їзд житлового будинку, тут зараз триває рятувальна операція, під завалами шукають людей.

У Солом’янському районі в чотириповерховому житловому будинку частково зруйновано дах та квартири на верхньому поверсі, в іншому будинку сталася пожежа в квартирі на останньому поверсі.

Також внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу. 

Інформація про загиблих чи поранених конкретно за цією адресою наразі уточнюється.

Теги: пожежа будинок Київ обстріл росіяни

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Унаслідок нічного обстрілу величезна діра з’явилася у будинку в Солом'янському районі Києва
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