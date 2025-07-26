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Ворог вдарив авіабомбами та ракетами по Харкову: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог вдарив авіабомбами та ракетами по Харкову: є поранені
На місці працюють фахівці ДСНС
фото ілюстративне

У місті є пошкодження

У ніч на 26 липня Харків знову обстріляли російські терористи. Наслідки ворожої атаки повідомила місцева влада, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, російські війська завдали ударів по Київському району міста.

Спочатку було зафіксовано вибухи, пізніше уточнено, що в результаті було здійснено чотири удари КАБ по Київському району, зокрема, по підприємству, яке не працює. У житлових будинках поруч вибило вікна.

Незабаром після цього російська армія завдала ударів балістичними ракетами. Унаслідок атаки в Київському районі Харкова постраждали двоє людей. 

У місті пошкоджені житлові будинки, склади та приватні автомобілі. Підрозділи ДСНС працюють на місці влучань.

Нагадаємо, ворог втретє за вечір 25 липня вдарив по центральній частині міста Харків. 

Окупація армія Росії завдала декілька ударів дронами по Харкову. Спершу мер міста Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано «прильот» БпЛА типу «черніка» по центральній частині Харкова у Київському районі.

Згодом він повідомив, що дрон влучив поблизу житлових будинків та медзакладу. Внаслідок цього удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Пізніше Терехов повідомив, що зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого «прильоту».

Як повідомили в прокуратурі, внаслідок ударів пошкоджено автомобіль, вибито вікна у житлових будинках та інших будівлях. Постраждалих немає. За попередніми даними, ворог застосував БпЛА типу «Черніка».

Вже близько 22:35 стало відомо, що ворожий БпЛА типу «черніка» вибухнув у повітрі над центром міста. Повідомляється, що обійшлось без наслідків на землі та постраждалих.

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Теги: Харків обстріл

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