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Концерт друга Путіна Гергієва в Італії скасовано

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Концерт друга Путіна Гергієва в Італії скасовано
Виступ Гергієва мав відбутися в рамках фестивалю Un'Estate da RE в Королівському палаці в місті Казерта в провінції Кампанья
фото з відкритих джерел

Скасування концерту Гергієва домагався Фонд боротьби з корупцією за підтримки місцевих активістів і політиків

Скасовано симфонічний концерт під керуванням російського диригента Валерія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в Казерті, Італія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аnsa.

Скасування концерту Гергієва домагався Фонд боротьби з корупцією за підтримки місцевих активістів і політиків. Виступ закликали скасувати, оскільки диригент був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна, «підписував листи на підтримку анексії Криму» і не висловився проти російського вторгнення в Україну. На момент публікації новини під петицією за скасування концерту підписалися понад 19 тисяч осіб.

Валерій Гергієв – художній керівник Маріїнського театру у Петербурзі. У грудні 2023 року він також очолив Великий театр. З 2015 року він був головним диригентом Мюнхенської філармонії, звідки його звільнили 1 березня 2022 року, вимагаючи засудити повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Також йому як прихильнику Володимира Путіна заборонили виступати в нью-йоркському Карнегі-холі.

Виступ Гергієва мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю Un'Estate da RE в Королівському палаці в місті Казерта в провінції Кампанья.

Раніше гендиректор Метрополітен-опери Пітер Гельб закликав скасувати виступ російського диригента Валерія Гергієва в Італії, назвавши його присутність частиною путінської пропаганди.

Також у Нью-Йорку біля концертного залу Карнегі-хол перед виступом російського диригента Валерія Гергієва, який підтримав анексію Криму, пройшла акція протесту.

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Теги: Італія росіяни

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Концерт друга Путіна Гергієва в Італії скасовано
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