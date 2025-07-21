Концерт друга Путіна Гергієва в Італії скасовано
Скасування концерту Гергієва домагався Фонд боротьби з корупцією за підтримки місцевих активістів і політиків
Скасовано симфонічний концерт під керуванням російського диригента Валерія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в Казерті, Італія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аnsa.
Скасування концерту Гергієва домагався Фонд боротьби з корупцією за підтримки місцевих активістів і політиків. Виступ закликали скасувати, оскільки диригент був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна, «підписував листи на підтримку анексії Криму» і не висловився проти російського вторгнення в Україну. На момент публікації новини під петицією за скасування концерту підписалися понад 19 тисяч осіб.
Виступ Гергієва мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю Un'Estate da RE в Королівському палаці в місті Казерта в провінції Кампанья.
Раніше гендиректор Метрополітен-опери Пітер Гельб закликав скасувати виступ російського диригента Валерія Гергієва в Італії, назвавши його присутність частиною путінської пропаганди.
Також у Нью-Йорку біля концертного залу Карнегі-хол перед виступом російського диригента Валерія Гергієва, який підтримав анексію Криму, пройшла акція протесту.
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