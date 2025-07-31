Внаслідок обстрілу у Києві пошкоджені 16 багатоповерхівок. Прокуратура почала розслідування

Наслідки обстрілів Києва у ніч на 31 липня 2025 року

Найбільших руйнувань зазнали Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони столиці.

Внаслідок масштабної комбінованої атаки на Київ 31 липня станом на 8.30 відомо про шістьох загиблих. Серед них шестирічний хлопчик, якого намагалися реанімувати. Також відомо про щонайменше 30 постраждалих, серед яких п’ятимісячна дівчинка. Також постраждали троє працівників поліції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину РФ, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що найбільших руйнувань зазнали Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони столиці. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 16 багатоповерхових будинків.

Зокрема, у Святошинському районі зруйновано під’їзд житлового будинку, тут зараз триває рятувальна операція, під завалами шукають людей.

У Солом’янському районі в чотириповерховому житловому будинку частково зруйновано дах та квартири на верхньому поверсі, в іншому будинку сталася пожежа в квартирі на останньому поверсі.

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Наслідки обстрілів Києва у ніч на 31 липня 2025 року фото: Київська міська прокуратура /Facebook

«Також пошкоджено будівлі школи та університету. Остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються», – наголосили у прокуратурі.

Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях та фіксують черговий воєнний злочин військових РФ

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей.