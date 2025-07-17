«Вікна потрібно зачинити»: у Дніпрі різкий запах в повітрі, поянення фахівців

Рятувальники та синоптики підтвердили, що «їдкий» запах в повітрі спричинений займаннями на підприємствах

У ніч на 17 липня російські дрони атакували Дніпро. Внаслідок удару сталися масштабні пожежі на кількох підприємствах. Вранці на лівому березі Дніпра з’явився сильний запах гару. Мешканці скаржаться на погіршення самопочуття. У коментарі «Главкому» фахівці ГУ ДСНС у Дніпропетровській області та Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології пояснили ситуацію й надали поради мешканцям.

У Дніпрі нічна атака безпілотниками спричинила пожежі на кількох підприємствах. Станом на ранок усі займання були ліквідовані, однак мешканці лівому берегу міста, зокрема в Дніпровському та Індустріальному районах, скаржились на їдкий запах, першіння в горлі, головний біль і гіркоту в роті.

Рятувальники ліквідували пожежі на підприємствах у Дніпрі після атаки дронів РФ фото: ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У ДСНС Дніпропетровської області повідомили, що причиною запаху стали продукти горіння після нічних пожеж. Надзвичайники підтвердили, що вже отримували звернення від мешканців та проводили огляди у районах. Зокрема, за зверненням місцевих мешканців, перевірили ситуацію на Слобожанському проспекті.

«Запах через нічні займання. Уже були звернення, ми перевіряємо. Вікна потрібно зачинити, однак на вулицю виходити можна», – повідомили рятувальники ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровському регіональному центрі гідрометеорології також підтвердили, що ситуація із повітрям контролюється. Проте лабораторні виміри проводяться о 9:00, тому детальних даних про хімічний склад повітря станом 10.00 ще не було. «Хімічні забори повітря беруться о дев’ятій годині. Це проходить відповідну процедуру, обробку. Інформації про те, які саме елементи зараз у повітрі, поки що немає», – пояснили синоптики.

У Дніпрі зранку почався дощ та піднявся вітер фото: glavcom.ua

Фахівчиня центру зазначила: «Не все те небезпечно, що сильно пахне. Буває й навпаки – небезпечно те, що не має запаху. Повітря має підняти продукти горіння вгору і розвіяти їх. Дощ змиє все з дерев, доріг, машин і будинків. Добре, що сьогодні не спекотно, як вчора. Якби була вчорашня спека, було б гірше».

В Дніпропетровському регіональному центрі гідрометеорології порадили зачиняти вікна і не вмикати кондиціонер, щоб неприємний запах не затягувало повітря з вулиці.

З 10:00 у місті вітряно, йде дощ, подекуди гроза. Повітря покращилось, дихати стало легше.

Раніше «Главком» інформував, що у ніч на 17 липня російська окупаційна армія атакувала Дніпро «шахедами». Після вибухів виникла пожежа.

Також «Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами».