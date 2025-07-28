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У Києві з ночі і вранці – гроза. Яку погоду обіцяють синоптики 28 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві з ночі і вранці – гроза. Яку погоду обіцяють синоптики 28 липня
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
фото: glavcom.ua

Температура повітря вдень буде в межах 27-29°

З ночі і вранці 28 липня в Києві гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

На понеділок синоптики прогнозують у столиці та області хмарність з проясненнями, дощ, місцями грозу, а в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. Температура вдень буде в межах 27-29°.

У Києві оголошено I рівень небезпечності
У Києві оголошено I рівень небезпечності
інфографіка: Український гідрометцентр

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань.

До слова, 28 липня, західну частину України накриє циклон Karlheinz (із центром над Польщею). За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у регіоні очікуються дощі з грозами, місцями – потужні зливи, шквали та град.

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Теги: Київ Укргідрометцентр гроза погода

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