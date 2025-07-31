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Атака на Київ: пошкоджено будівлі кіностудії імені Олександра Довженка (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Атака на Київ: пошкоджено будівлі кіностудії імені Олександра Довженка (фото)
Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон
фото: Держкіно України

Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково – приміщення готелю

У ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу. Про це пише «Главком» із посиланням на пресцентр Держкіно України. 

Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково – приміщення готелю.
Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. 

«Ці збитки – не просто матеріальні, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями. Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України. Національна кіностудія імені Олександра Довженка є не лише місцем створення фільмів, а й потужним центром національної ідентичності, з її унікальним архівом, технікою, костюмами та творчими здобутками, що здобули численні міжнародні нагороди», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка
Унаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка
фото: ДержКіно України
Унаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка
Унаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка
фото: ДержКіно України
Унаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка
Унаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка
фото: ДержКіно України

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше шести людей, кількість постраждалих зросла до 52. 

У ніч на 31 липня 2025 року внаслідок російського обстрілу Києва серйозних пошкоджень зазнав Ісламський культурний центр, включно з мечеттю. 

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Теги: Київ кіностудія

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