79-річна рекордсменка з написання радіодиктантів зі Львова залишилась без житла через обстріл РФ

«Слів бракує, аби описати розпач і біль, який я почула в голосі пані Христини», – написала Зюбіна

Російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк. Про це повідомила акторка Римма Зюбіна, передає «Главком».

Львів'янка Христина Гоянюк стала відомою через написання щорічного радіодиктанту національної єдності. Як наголосила Римма Зюбіна, 79-річна Христина Гоянюк написала майже всі 24 диктанти без помилок.

Жінка стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написаних радіодиктантів національної єдності.

Як відомо, 12 липня російська окупанційна армія здійснила масовану атаку на Львів. Внаслідок ворожого обстрілу 79-річна рекордсменка залишилась без житла: її квартира у Львові повністю зруйнована.

Христина Гоянюк біля зруйнованого будинку фото: Римма Зюбіна

«12 липня у Львові, під час російської ворожої атаки на місто, була повністю зруйнована квартира пані Христини. Слів бракує, аби описати розпач і біль, який я почула в голосі пані Христини. Наші слова підтримки і допомога зараз можуть врятувати пані Христину. Влада міста надає допомогу, аби зняти, або придбати житло. Але все це не відбувається за один день», – написала акторка Зюбіна та відкрила збір для Христина Гоянюк.

Акторка також поділилась історією знайомства: «Ми познаймилися в грудні 2020. Того року я диктувала радіодиктант. Напередодні моєї поїздки у Львів на один день, було перевірено всі надіслані диктанти і переможницею визнано – Христину Гоянюк».

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічної атаки росіян на місто. За його словами, була проведена комісія з надзвичайних ситуацій, яка оцінила масштаби руйнувань.