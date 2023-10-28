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Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео)
Вітер повалив огорожу на вул. Драгоманова
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У столиці дощ із сильним поривчастим вітром

У Києві розгулялася негода.

У суботу, 28 жовтня, близько 6 години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер. Пориви вітру сягають 17-22 м/с.

Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео) фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Після 8-ї години до сильного вітру додався дощ.

Уже є перші наслідки негоди у столиці. Як повідомляє кореспондент «Главкома», на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі міста вітер повалив огорожу.

Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео) фото 2
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео) фото 3
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Нагадаємо, у Києві та столичному регіоні оголошено штормове попередження, перший рівень небезпеки – жовтий.

Теги: прогноз погоди вітер Київ Київщина

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