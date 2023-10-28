Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео)
У столиці дощ із сильним поривчастим вітром
У Києві розгулялася негода.
У суботу, 28 жовтня, близько 6 години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер. Пориви вітру сягають 17-22 м/с.
Після 8-ї години до сильного вітру додався дощ.
Уже є перші наслідки негоди у столиці. Як повідомляє кореспондент «Главкома», на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі міста вітер повалив огорожу.
Нагадаємо, у Києві та столичному регіоні оголошено штормове попередження, перший рівень небезпеки – жовтий.
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