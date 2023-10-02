Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня

Уночі та вранці в західних областях очікується туман

На сході можливий невеликий дощ

У понеділок, 2 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, а максимальна температура повітря сягатиме 24 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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На значній частині території України опадів не передбачається, лише на сході та північному сході країни місцями може пройти невеликий дощ.

Уночі та вранці в західних областях очікується туман.

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Вітер переважно північно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у східних областях і південній частині вночі 9-14°, вдень 19-24°.

2 жовтня на Київщині опадів не передбачається, проте буде хмарно.

Вітер північно-західний. Його швидкість становитиме від 5 до 10 м/с.

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Температура вночі на Київщині буде коливатися в межах 6-11°, а протягом дня очікується 16-21°. У Києві вночі прогнозують 8-10°, а вдень стовпчики термометра покажуть від 17 до 19°.