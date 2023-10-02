Головна Новини
search button user button menu button

Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Уночі та вранці в західних областях очікується туман
фото з відкритих джерел

На сході можливий невеликий дощ

У понеділок, 2 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, а максимальна температура повітря сягатиме 24 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На значній частині території України опадів не передбачається, лише на сході та північному сході країни місцями може пройти невеликий дощ.

Уночі та вранці в західних областях очікується туман.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у східних областях і південній частині вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня фото 1

2 жовтня на Київщині опадів не передбачається, проте буде хмарно.

Вітер північно-західний. Його швидкість становитиме від 5 до 10 м/с.

Температура вночі на Київщині буде коливатися в межах 6-11°, а протягом дня очікується 16-21°. У Києві вночі прогнозують 8-10°, а вдень стовпчики термометра покажуть від 17 до 19°.

Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
2 вересня, 05:26
Існує підвищена ймовірність більш холодної зими у США, Канаді та Європі
Якою буде цьогорічна зима: прогнози синоптиків
14 вересня, 14:50
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
16 вересня, 05:22
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 04:37
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 05:00
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 04:54
Згідно із прогнозом синоптиків, 21 вересня буде мінлива хмарність
Сонячно, проте місцями грози: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:19
Яка погода чекає на українців у жовтні: прогноз синоптиків
Яка погода чекає на українців у жовтні: прогноз синоптиків
26 вересня, 11:52

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
39K
«Чому ти досі не на фронті?» Військовий психолог пояснив, як відповідати на таке питання
28K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
26K
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
22K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
13K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі

Новини

На півдні України ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57
Росіянин говорив українською: його звинувачено в дрібному хуліганстві
Сьогодні, 01:30
Окупантам не вистачає колаборнатів: змушені звозити в Україну працівників з РФ
Сьогодні, 01:10
Microsoft припинив продовження ліцензій російським компаніям
Сьогодні, 00:45
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Вчора, 03:27

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту