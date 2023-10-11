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В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
фото: glavcom.ua

11 жовтня опадів синоптики не прогнозують

У середу, 11 жовтня, в Україні передбачаються сильні заморозки. Однак протягом дня погода буде теплою і без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні у середу буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Протягом ночі очікуються сильні морози в межах від 0 до -5°. Однак тепло вночі ще триматиметься у Закарпатській області та на узбережжі морів, де температура повітря сягатиме 1-6° тепла.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +9-14°. У західних та Одеській областях погода потішить більшим теплом - до +17°. В Карпатах вдень повітря прогріється до +6-11°.

В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня фото 1

У середу в Києві та області очікується мінлива хмарність. У столичному регіоні опадів не передбачається. Вітер переважно південно-західний і матиме швидкість 7-12 м/с.

Протягом ночі у Київській області очікуються значущі заморозки в межах від 0 до -5°. Проте вдень температура повітря підніметься до 9-14° тепла. У самому Києві також передбачаються заморозки вночі до 0-2°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 12-14°.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер традиції свято погода

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